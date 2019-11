Maddalena Tesser (Vittorio Veneto, 1992) si diploma, nel 2018, al Biennio Specialistico in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo all’Accademia di Belle Arti di Venezia; durante il percorso di studi, frequenta e collabora alle attività dell’AtelierF: laboratorio di Pittura e Disegno seguito da Carlo Di Raco. Attualmente vive e lavora a Venezia, collaborando con Tutti la chiamano la casa delle ragazze e Fondazione Malutta. Tra le mostre recenti: Simposio di Pittura, Fondazione Lac o Le Mon, San Cesario di Lecce, 2019; If it is untouchable it is not beautiful, Monitor Gallery, Roma, 2019; Il gemello cattivo, Museo Santa Maria della Scala, Siena, 2018; La Torre Maluttona + Mercato babelico, Monitor Gallery, Roma, 2018; Brišit de bardò bardò/aiai caramba, Spazio Buonasera, Torino, 2018; Perpendicular, Parallel Wien Art Fair, Vienna, 2017; Laboratorio Aperto, workshop, Forte Marghera, Venezia, 2017.

Come ti sei avvicinata alla pittura?

Ho sempre disegnato. I miei genitori hanno lasciato, ai miei fratelli e a me, la più grande (e meravigliosa) libertà di disegnare quasi ovunque. Ad esempio: un piano della casa in cui siamo cresciuti era in fase di costruzione e da bambini passavamo interi pomeriggi a disegnare e dipingere su grandi pannelli di cartongesso temporanei; per non parlare, poi, di tavoli devastati, pile di fogli e scatole (ancora colme) di pastelli. La pittura è arrivata subito dopo, in fase di pubertà, grazie a un maestro eccezionale.

Quali sono i maestri e gli artisti cui guardi?

La lista potrebbe essere infinita e noiosa. Per fare alcuni nomi: Balthus, Tiziano, Man Ray, Carlo Mollino…

Perché la scelta del linguaggio figurativo?

Non credo sia scelta, ma attitudine.

Chi sono i soggetti e le protagoniste delle tue opere?

Sono delle figure ibride, incarnate attraverso la rielaborazione di immagini recuperate, stampate e collezionate che raccolgo. Sono figure irreali. Forse delle controfigure di me stessa.

So che il mito dell’androgino ha per te un significato particolare. Dove lo si ritrova nelle tue opere?

Ci sono alcuni dipinti, come Teoria delle Vergini, in cui emerge maggiormente l’idea di androginia intesa come condizione scientifica e decisiva nella mente dell’artista (Virginia Woolf). Un’utopica, ma non impossibile, unità originaria di consapevolezza delle parti tra maschile e femminile. Così, in questo dipinto in particolare, si distingue una figura centrale in cui maschile e femminile sono un’unica cosa: uniti, vividi. Forse riconciliati. La stanza e gli elementi che la compongono diventano un involucro: “La vita è un alone luminoso, un involucro semitrasparente, che ci circonda dai primordi della coscienza sino alla fine” (Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé).

Nelle tue composizioni gli oggetti che funzione svolgono?

Mi diverto nel realizzarli come puro pretesto per dipingere. Non hanno una vera funzione.

A volte ti soffermi su primi piani, close up, dettagli, altre volte allarghi il campo dell’“inquadratura”. Come avviene questo passaggio dal micro al macro e ritorno?

Lavoro in piccola e grande dimensione. Nel piccolo sono portata a lavorare la superficie quasi fosse uno schermo. E nel grande lo schermo si opacizza, si allarga moltiplicando i dettagli. Mi sembra possa non avere più limiti. Potrebbe dilatarsi e proseguire.

La componente onirica ha un ruolo nel tuo lavoro?

Non in modo significativo.

Parlavi prima di disegno. Che funzione ha nella tua pratica e in relazione alle tue opere?

Il disegno è essenziale nel mio modo di pensare e realizzare qualsiasi cosa.

Nella costruzione delle tue composizioni, nella definizione dei tuoi immaginari e delle tue fonti iconografiche che posto ha la storia dell’arte?

Un riferimento costante di studio e soprattutto scoperta. Spesso capita che l’opera in fase di realizzazione necessiti di una svolta drastica, in questo campo di gioco si innestano anche dei suggerimenti iconografici ‒ che mutano nella mia memoria visiva ‒ per la riuscita della composizione.

Come il tuo lavoro si è trasformato nel tempo?

Cambia continuamente. Come? Con un pizzico di esperienza in più…

Quando dipingi prevale la componente razionale o emotiva?

Credo ci sia un’intima relazione di entrambe le componenti.

Quanto conta la tecnica?

Conta l’apprendimento della tecnica, e sperimentare.

L’errore, la correzione, il ripensamento, la stratificazione, l’aleatorietà. Quanto incidono sul tuo lavoro?

Molto. Soprattutto porsi il dubbio e rispondere alle proprie domande.

Che ruolo ha il colore?

Protagonista.

La tua è una pittura lenta o veloce?

Abbastanza meditativa, quindi lenta.

Lavori in studio?

Fino a pochi mesi fa lavoravo nell’AtelierF: un grande Laboratorio dell’Accademia di Venezia ‒creato dal professor Carlo Di Raco ‒ in cui ho avuto la fortuna di crescere e dipingere spalla a spalla con tanti giovani artisti. Da non molto ho aperto uno studio che condivido con un’amica pittrice.

Quanto la musica, il cinema, la letteratura influiscono sui tuoi lavori e sulla tua poetica?

Forse quanto basta perché si senta un leggero profumo.

Come definiresti la tua pittura?

Non so darle aggettivi.

Cosa significa fare pittura oggi?

Essere un po’ funamboli.

Cosa pensi della scena della pittura italiana contemporanea?

Sembra dinamica. Forse stiamo attraversando un buon momento di fioritura. Mi piacerebbe scoprire dei talenti eccezionali.

‒ Damiano Gullì

