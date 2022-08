Nino Springolo ha vent’anni quando decide di non seguire le orme del padre, commerciante di stoffe, per dedicarsi invece alla pittura, alla quale avrebbe consacrato quasi settant’anni di carriera.

QUANDO NINO SPRINGOLO DECISE DI FARE IL PITTORE

Una scelta esplicitata un giorno del 1906, quando la famiglia Springolo è a tavola nella bella casa di Treviso e il capofamiglia Davide apostrofa il figlio Agostino, detto familiarmente Nino, con una frase lapidaria: “Sento da tua madre delle tue intenzioni dopo gli studi classici. Desidero parlarne”. E Nino risponde: “Sì, voglio dipingere”. Il padre, lapidario: “Beh, questa poi. Dipingere? Chi ti ha messo in testa questa idea?”, e si rivolge alla madre Giovanna Comisso, parente dello scrittore Giovanni: “Hai sentito tuo figlio?”. Lei sdrammatizza con una frase in dialetto trevigiano: “No stemo dramatizzar e se robe da fioi, cossa votu, anca a fia de Carlesso a voi far a baerina”.

Nonostante la sensibilità della donna, vicina al mondo artistico, neppure lei crede che il figlio avrebbe dato seguito alla sua vocazione. Ma Nino Springolo (1886-1975) stupisce tutti, con una vita artistica piena di successi sia in Italia che all’estero, ottenuti grazie a una pittura figurativa legata soprattutto a un amore per il paesaggio veneto, descritto con una spiccata attenzione a soavi e soffusi cromatismi, capace di incantare critici di rango come Nino Barbantini, Silvio Sbranzi e Guido Perocco, oltre ai galleristi Carlo Cardazzo ed Ettore Gian Ferrari.

NINO SPRINGOLO DA VENEZIA A MONACO DI BAVIERA

Un anno dopo la discussione, il giovane lascia Treviso per Venezia, dove entra nello studio del pittore Cesare Laureti. Subito viene invitato a esporre a Ca’ Pesaro, prima di iscriversi all’Accademia di Belle Arti a Monaco di Baviera tra il 1909 e l’anno successivo, quando ritorna a Venezia per aprire il proprio studio e dedicarsi soprattutto alla pittura di paesaggio, trattato con una tecnica divisionista.

Dopo essere stato chiamato sul fronte come ufficiale di fanteria, nel 1919 Nino ritorna a casa dalla moglie Beatrice e dal figlio Davide, e decide di lasciare la città lagunare per trasferirsi a Onè di Fonte, un borgo della campagna trevigiana dove vivere a contatto con la natura.

FORTUNA DI NINO SPRINGOLO

Nonostante l’isolamento, i contatti con il mondo artistico non mancano: nel 1923 conosce il pittore Gino Rossi, che abita in un paesino a venti chilometri da Onè, e va spesso a trovare Nino in bicicletta. Grazie a Rossi ottiene la sua prima personale a Ca’ Pesaro e nel 1924 viene invitato alla Biennale di Venezia, dove espone regolarmente fino al 1950.

Ritornato a vivere a Treviso, la sua carriera si consolida negli anni successivi: nel 1933, in occasione di una sua mostra personale, Giovanni Comisso paragona Filippo De Pisis, “sorprendente e per così dire improvvisatore”, con suo cugino , “rigido e per così dire matematico”, per sottolineare il fatto che Nino dipinge in maniera lenta e meticolosa.

Dopo gli inviti alla Quadriennale nel 1931 e all’Esposizione Universale di Parigi nel 1937, la fama di Springolo aumenta sempre di più: nel 1959 il Comune di Venezia gli dedica una mostra antologica curata da Guido Perocco, che descrive così la sua pittura: “I toni verdi di Springolo, i suoi verdi così intensi e inconfondibili, da quelli cupi degli abeti, agli smeraldi luminosi dell’acqua, ai teneri delle foglie a primavera, hanno le vibrazioni immediate dell’artista commosso innanzi alla natura”.

Oggi le opere di Nino Springolo sono conservate in diversi musei italiani, come il Museo Bailo di Treviso, la Galleria internazionale d’arte moderna di Venezia, la Galleria nazionale d’arte moderna di Roma, la Galleria d’arte moderna di Milano, la Galleria d’arte moderna di Verona, il Museo del Novecento di Firenze.

– Ludovico Pratesi