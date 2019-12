23. MIGLIOR POLITICO: Leoluca Orlando

In un’intervista rilasciata lo scorso novembre ad Aldo Premoli, Leoluca Orlando ha fatto il punto sui suoi ultimi due mandati come sindaco di Palermo, un’amministrazione fortemente fondata su quei due capisaldi diventati, nel corso di questi anni, il leitmotiv e il manifesto della sua visione politica: diritti umani e cultura. Eletto sindaco di Palermo per 6 volte nell’arco di 35 anni, Orlando è senza dubbio il personaggio chiave attorno cui ruota il processo di cambiamento che ha trasformato, e sta trasformando, la città “da capitale della mafia a Capitale della Cultura”, come dice spesso il sindaco, con il clou raggiunto nel 2018, anno in cui Palermo è stata nominata Capitale Italiana della Cultura e ha ospitato la biennale d’arte contemporanea Manifesta. E senza ombra di dubbio, la Palermo di oggi non è come la Palermo di dieci o vent’anni fa: la recuperata consapevolezza della bellezza del centro storico, un bene da tutelare e allo stesso tempo uno strategico volano per il turismo e l’economia tutta, il recupero – lento, ma c’è – delle coste e del waterfront, l’apertura a imprenditori, filantropi e mecenati intenzionati a investire energie e risorse a Palermo, nell’ambito della cultura (come Massimo Valsecchi) e non solo. Certo, le criticità in città rimangono ancora tante, non ultimo il divario urbanistico e sociale tra il centro e le periferie, e i disagi propri delle città in trasformazione, alle prese con la realizzazione di nuove infrastrutture e servizi. La novità però è che oggi, oltre ai problemi, Palermo ha anche prospettive.