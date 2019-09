Una due giorni di inaugurazioni per la galleria fondata da Paola Capata nel 2003: primo appuntamento nella sede romana il 20 settembre, seguito sabato 21 da una grande novità. Si tratta della già preannunciata apertura della nuova venue di Monitor a Pereto, che va ad affiancarsi a quella romana in Via Sforza Cesarini e allo spazio di Lisbona. Un progetto nato dopo tre anni di presenza nel piccolo paese “porta d’Abruzzo” con il format Straperetana, attraverso il quale Paola Capata e Delfo Durante hanno potuto testare spazi e possibilità, scegliendo infine come proprio quartier generale il sontuoso Palazzo Maccafani. Si tratta di “riappropriarsi della parte più sana e bella del nostro lavoro” ci aveva raccontato qualche mese fa Paola. “Porre il visitatore di fronte ad una scelta reale, ponderata, sentita. Fare un viaggio. Arrivare a Pereto e vedere una mostra, ascoltarne -non sentirne, c’è differenza- la spiegazione, eventualmente parlare con l’artista o gli artisti. Recuperare un contatto, uno scambio, delle radici. Dare un volto a delle immagini”. Entrando nel nuovo spazio i visitatori accedono a due sale espositive delle quali una riccamente affrescata (che un po’ ricorda le atmosfere della fiera boutique Granpalazzo, fondata dal team Capata-Durate, Ilaria Gianni, Federica Schiavo, apripista di molte esperienze nate successivamente), per poi accedere ad una terza saletta da un cortile esterno. La vista è delle migliori, collocandosi il palazzo nel punto più alto del borgo, accanto al Castello Medievale. Gran finale nella suggestiva cisterna sottostante l’edificio, utilizzata anch’essa come spazio espositivo. Per questo doppio appuntamento così importante la galleria ha scelto l’artista Matteo Fato, con la grande personale Immagine è somiglianza (come il ritratto sia parte della pittura). E qui i ritratti non mancano, andando ad attingere nel pantheon dell’artista, con figure come Gilles Deleuze e Scipione, ma anche tra le figure del mondo dell’arte più significative per Fato: ad esempio i collezionisti Giorgio Fasol, Paride Vitale, Stefano Sciarretta e Raffaella Frascarelli, il curatore (anche della doppia mostra) Simone Ciglia, il gallerista Cesare Manzo, i galleristi Paola e Delfo, e anche il nostro direttore Massimiliano Tonelli.

–Santa Nastro

