4. ALBUMARTE: I PRIMI 10 ANNI

Non chiamatela galleria. E non è una posa, quella cioè di tante gallerie che tali sono ma preferiscono farsi chiamare con gli appellativi più fantasiosi. La romana AlbumArte è davvero una realtà differente da quella di una galleria, ammesso e non concesso che con quest’ultimo termine si indichino imprese dotate di una certa omogeneità di intenti. Questa alterità è ora messa nero su bianco grazie a un corposo volume – la grafica è firmata dallo studio CH RO MO – il cui progetto ha vinto l’ottava edizione dell’Italian Council. Con la curatela di Cristina Cobianchi, si snodano in queste quasi cinquecento pagine le molteplici attività del decennio 2011-2020, durante il quale AlbumArte ha organizzato: Anteprima, residenza per artisti italiani all’estero e viceversa, fra Istanbul, Praga, Parigi e Roma, dal 2011 al 2014; VideoArt Forum, un progetto continuativo nato nel febbraio del 2016 che consiste nel più classico e famigerato screening a cui segue il dibattito (ricordate Nanni Moretti? Beh, Moretti non sempre ha ragione); Performance, che non necessita di lunghe spiegazioni; Donne (non più) anonime. Confronto sul femminicidio, un programma di incontri e conversazioni curato da Daniela Trincia tra 2016 e 2017. E poi ci sono le Mostre, dal “progetto site-specific per un visionario visitatore alla volta” di Chiara Mu per la curatela di Maria Rosa Sossai al Riso amaro. Dieci anni di blitz di Iginio De Luca, e ancora le personali – fra le altre – di Cosimo Veneziano, Zaelia Bishop, Angelo Bellobono e Sandro Mele. Le pagine gialle sono dedicate a diciotto Conversazioni inedite fra artisti e curatori, fra le quali segnaliamo lo scambio tra Romina Bassu e Paola Ugolini sotto il titolo Il personale è politico. In chiusura, le pagine malva degli Apparati, con una precisa Cronologia e le doverose Biografie.

Cristina Cobianchi (a cura di) – All Boom Arte. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte, 2011-2020

Quodlibet, Macerata 2021

Pagg. 484, 28

ISBN 9788822905970

https://www.quodlibet.it/