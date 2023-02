3. DOPPIO RUDERE. L’ABBAZIA DI S. IPPOLITO E LA CASINA LAGHI A MONTICCHIO, BASILICATA

Un suggestivo apripista per avvicinarci al pensiero dell’architetto Franco Pedacchia. È così che si presenta la pubblicazione Doppio rudere, curata da Antonio Carbone, in cui l’architetto vicino al Decostruttivismo interviene graficamente sui resti dell’abbazia di Sant’Ippolito e la Casina Laghi, entrambi a Monticchio, in Basilicata. Le tavole sono introdotte dall’ampio saggio di Paolo Vincenzo Genovese, docente presso la Zhejiang University in Cina, in cui questi argomenta che per Pedacchia, come per tre capisaldi dell’architettura del Novecento (Schaorun, Domenig e Michelucci), si può parlare di “opera unica”. In essa l’autore si contraddistingue per la sua forte interiorità, che emerge quasi in filigrana nei brevi testi poetici impressi sui disegni, letti sulla scorta delle sentenze parallele di matrice cinese come “chiavi di decodifica dell’architettura”. A completare il testo, troviamo riportate brevi note sui luoghi descritti e sul profilo biografico dell’architetto originario di Greccio. (Carlo De Cristofaro)

Antonio Carbone (a cura di) ‒ Doppio rudere. L’Abbazia di S. Ippolito e la Casina Laghi a Monticchio, Basilicata

Libria, Melfi, 2022

Pagg. 78, € 10

http://www.librianet.it/