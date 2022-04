Tutti i musei da vedere a Palermo

8. PALAZZO SANT’ELIA

Uno dei migliori esempi di barocco settecentesco a Palermo da non perdere è Palazzo sant’Elia, in Via Maqueda. A volerlo fu il marchese Giambattista Celestri di Santa Croce e, assieme al fratello, diedero vita ad una nuova concezione di palazzo nobile che annetteva nel complesso locali, appartamenti e alloggi per servitù e cadetti. I lavori furono condotti dall’architetto Nicolò Anito, in qualità di Ingegnere Regio, per poi essere conclusi dall’architetto Giovanbattista Cascione Vaccarini. Nel 1866, l’ultima discendente di Santa Croce cedette la proprietà al cugino, ovvero Romualdo Trigona, principe di Sant’Elia e nel 1984 venne acquistato dalla Provincia Regionale di Palermo. Con ben quindici balconi e 75 metri di prospetto, il palazzo palermitano non restituisce solo lo sfarzo dell’epoca, ma regala alla città uno degli edifici più grandi e prestigiosi in pieno stile barocco.

Via Maqueda 81

http://www.fondazionesantelia.it