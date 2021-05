Verrà presentato in anteprima assoluta domenica 6 giugno a Bologna, in occasione del Biografia Festival, il nuovo documentario dedicato a Giovanni Boldini (Ferrara 1842 – Parigi 1931). Diretto e sceneggiato da Manuela Teatini, il film è stato prodotto da Trentino Marketing in collaborazione con Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, con il patrocinio del Comune di Ferrara, del Comune di Trento e del Comune di Rovereto.

“Ho sempre amato Boldini per la sua capacità di trasformare sulla tela le donne rendendole meravigliose. L’aspetto che più mi ha affascinato è la sua alta considerazione per l’universo femminile e la sua passione per le sue icone: principesse, duchesse, attrici e cantanti sempre eleganti con abiti di Haute Couture”, ha commentato la regista, “ho cercato di riprodurre il suo mondo di bellezza e alla moda, lavorando molto sulla ricerca iconografica e sul montaggio per rendere più fluido possibile il racconto critico della sua pittura straordinaria e il periodo della Belle Époque in cui le donne si sono affacciate, finalmente, come protagoniste nella storia dell’Europa”.

LA GRANDE MOSTRA AL MART DI ROVERETO

Giovanni Boldini. Il piacere. Story of the Artist nasce in occasione della mostra Giovanni Boldini. Il piacere a cura di Beatrice Avanzi e Tiziano Panconi, in corso presso il Mart di Rovereto fino al 29 agosto 2021, un evento che celebra il novantesimo anniversario della morte del grande pittore ferrarese. Il lungometraggio, di cui vi mostriamo in anteprima un trailer, racconta i momenti salienti e iconici della vita dell’artista tra Firenze, Venezia (dove fu membro del comitato patrocinatore della prima Biennale d’Arte), Londra, New York, Parigi ma anche Montecarlo, la Costa Azzurra e Sankt Moritz, dove era solito recarsi in villeggiatura.

Il documentario comprende gli interventi di Vittorio Sgarbi, storico dell’arte e Presidente

del Mart, i curatori Beatrice Avanzi e Tiziano Panconi, Annalisa Casagranda (Area educazione e mediazione culturale del Mart), e, in qualità di guest star, Cecilia Matteucci Lavarini, collezionista e icona dell’Alta Moda, che di recente ha preso parte a un video pubblicitario per Roger Vivier insieme a Catherine Deneuve.

Per prenotare il biglietto per la proiezione in presenza del 6 giugno 2021, alle ore 21.30

Per vedere il film online su MyMovies dal 6 al 9 giugno 2021