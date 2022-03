1. LA PRIMA FASE DELLA PRATICA DI KOUNELLIS: I SEGNI ESSENZIALI

Una delle prime fasi artistiche di Kounellis, precedente al passaggio alle installazioni e all’avvicinamento all’Arte Povera, è quella espressionista. Con frequenti segni tipografici essenziali, neri su fondo chiaro (come i famosi Alfabeti, con opere come Segnale), l’artista usava un linguaggio essenziale di totale accessibilità, istituendo da subito un particolare rapporto non mediato con il suo pubblico. Aveva già scelto di lavorare con materiali di uso comune – cosa che sarebbe stata accentuata con il graduale allontanamento dai media tradizionali – sottraendo la propria presenza dalle opere, che sono di libera interpretazione condividendo spesso il nome Senza titolo. C’è già la connotazione propria dell’Arte Povera, che per Celant era la tendenza di “ridurre ai minimi termini e impoverire i segni, per ridurli ai loro archetipi”. A questa fase dell’arte di Kounellis rende omaggio la mostra della galleria milanese ML Fine Art, JANNIS KOUNELLIS: GLI ANNI SESSANTA, in apertura il 23 marzo 2022.

