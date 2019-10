8. SOMERSET HOUSE

Mary Sibande, I Put A Spell On Me, 2009 © the artist

Debutto espositivo per Mary Sibande (Barberton, 1982) in Inghilterra, con una personale che riunisce i suoi lavori fotografici e scultorei più recenti. A fare da filo conduttore è una riflessione sul tema identitario nel mondo post coloniale. I Came Apart at the Seams segue le trasformazioni vissute dall’avatar dell’artista sudafricana, Sophie, che da domestica si tramuta in personalità via via differenti, superando qualsiasi pregiudizio razziale e forma di emarginazione.

Londra // dal 3 ottobre 2019 al 5 gennaio 2020

Mary Sibande – I Came Apart at the Seams

Strand

https://www.somersethouse.org.uk