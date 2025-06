Il 29 giugno è Piccolo Principe day, giornata dedicata a uno dei libri per ragazzi più tradotti al mondo: il suo autore Antoine de Saint Exupéry è, infatti, nato il 29 giugno 1900 a Lione. Da quando, cinque anni fa, la Antoine de Saint Exupéry Youth Foundation – ente di beneficenza, fondato nel 2009 dagli eredi di Saint-Exupéry – ha lanciato proprio quel giorno i festeggiamenti per i 120 anni della nascita del famoso scrittore-aviatore, la data del 29 giugno è diventata un’istituzione in tutta la Francia. In particolare a Tolosa, dove è nata la prima compagnia francese di posta aerea, con Saint-Exupéry nella scuderia dei suoi piloti pionieri. La capitale dell’Occitania, che lo accolse come scrittore e aviatore, contiene dunque molte tracce dell’autore del Piccolo Principe.

L’Envol des Pionniers

A partire dall’Envol des Pionniers, un museo interattivo nel quartiere storico di Montaudran, situato a sud-est della città, lungo il fiume Hers-Mort. In questa zona in trasformazione, con un passato legato all’aviazione e un futuro orientato verso l’innovazione nel settore aerospaziale, sorge questo museo che celebra le imprese dei pionieri dell’aviazione e racconta la storia della linea aerea transatlantica che univa la Francia al Sud America. L’Aéropostale, fondata nel 1918 a Tolosa da Pierre-Georges Latécoère e un tempo nota come Société des lignes Latécoère, è stata, infatti, la prima linea aerea transatlantica consacrata al servizio postale. Successivamente aperta ai passeggeri, l’Aéropostale ha visto proprio Saint-Exupéry tra i suoi protagonisti. Il museo racconta tutto questo tramite visite guidate teatralizzate, dove c’è il pilota Antoine de Saint Exupéry in persona a raccontare la sfida del deserto e imprese spettacolari che gli costarono quasi la vita.

L’Envol des Pionniers a Tolosa, photo Claudia Giraud

Avenue Saint-Exupéry

Tolosa, impregnata di cultura aeronautica, ha voluto rendere omaggio a Saint-Exupéry e alla sua produzione letteraria dedicandogli Avenue Saint-Exupéry, la strada che conduce al quartiere dell’Aéropostale (Montaudran), ma anche una statua: situata nel Jardin Royal, primo giardino pubblico della città, lo ritrae con un libro in mano intento in un ideale dialogo di sguardi con il suo personaggio più famoso.

Le Grand Balcon

Hôtel du Grand Balcon

Segni dello scrittore si trovano anche in pieno centro. Pilota della compagnia Aéropostale, Saint-Exupéry partiva spesso da Tolosa per missioni che lo portavano verso il Sahara o l’America Latina: qui, soggiornava al terzo piano dell’Hôtel du Grand Balcon, quasi affacciato sulla centrale Place du Capitole, nella stanza 32 che il Ministero della Cultura francese ha dichiarato sito commemorativo. Le esperienze vissute in volo – il silenzio tra le nuvole, l’incontro con il deserto e la solitudine – hanno profondamente influenzato la sua scrittura, ispirando opere come Vol de nuit (Volo di notte) e Terre des hommes (Terra degli uomini).



Claudia Giraud