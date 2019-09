Obiettivo fotografia. In 10 libri da leggere e osservare

10. IL MONDO IN UNO SCATTO

Qualche numero: il premio nasce nel 1953 e all’edizione 2019 sono state presentate 78.801 immagini scattate da 4.738 fotografi provenienti da 129 Paesi. Questo per dire che il World Press Photo, il Nobel del fotogiornalismo, gode di ottima salute. Tante le categorie e i relativi premi assegnati ogni anno. Il più importante, la foto dell’anno, per quanto riguarda i fatti del 2018 è firmata da John Moore per Getty Images (1° premio nella categoria Spot News) e ritrae una bambina onduregna, Yanela Sánchez, mentre piange a dirotto; la sua figura intera, con i piedi poggiati sul fondo di una strada bianca illuminata dai fari delle auto, non arriva nemmeno alla vita delle altre due figure: la madre nell’atto di essere perquisita da una poliziotta alla frontiera statunitense. Commozione e rabbia gli stati d’animo immediatamente suscitati. Non pochi gli italiani premiati: Lorenzo Tugnoli (1° premio Notizie Generali, reportage) per il suo racconto, pubblicato dal Washington Post, della guerra e della conseguente carestia in Yemen; Daniele Volpe (2° premio Notizie Generali, immagine singola) per uno scatto concernente l’eruzione del vulcano Fuego in Guatemala; Marco Gualazzini (1° premio Ambiente, reportage) per la crisi umanitaria in Ciad. È un mondo difficile, questo è certo.

– Marco Enrico Giacomelli