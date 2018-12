Meraviglioso naturale. Silvia Camporesi a Ferrara

1 of 13

Fotografia è un termine riduttivo nel caso di Silvia Camporesi (Forlì, 1973). Perché il suo lavoro si basa senza dubbio sull’uso della macchina fotografica, ma c’è molto altro: innanzitutto un’idea di lunga durata, poi una ricerca paziente e accurata sui luoghi da visitare e da vivere con partecipazione. Quindi lo scatto e la post produzione che talvolta si spinge fino alla fedele colorazione a mano delle immagini stampate in bianco e nero. Della fotografia rimane in particolare la capacità di indagare il mondo e di reinterpretare per immagini le meraviglie naturali italiane – spesso sconosciute –, siano esse incontaminate come la “balena bianca” di San Filippo Bagni oppure in simbiosi con manufatti umani, come nel caso del parco dei mostri di Bomarzo o del mulino nel mare di Orbetello.

Come di consueto nei progetti di MLB Home Gallery, la mostra si pone in relazione con le esposizioni di Palazzo dei Diamanti, e le affinità tra i dipinti di Courbet e le opere di Camporesi sono sorprendentemente stringenti: la riflessione sul paesaggio diventa allora un filo rosso tra i secoli, a dimostrazione che i grandi maestri non hanno ancora smesso di esercitare il loro fascino sugli artisti di oggi.

‒ Marta Santacatterina