“Partecipazione: non solo metodo ma contenuto”. Ecco la mostra di Marinella Senatore a Venezia

A Venezia c’è una mostra di Marinella Senatore (Cava dei Tirreni, 1977) e questa non è una novità; primo perché in Laguna, specialmente sotto Biennale, le mostre non si contano; secondo, perché stiamo parlando di un’artista consolidata che solo in questa primavera ha già inaugurato diverse mostre, tra cui quella alla Gnamc di Roma, dove è stata nominata Artista dell’anno 2026, e alla Galleria Mazzoleni di Milano. La novità è che a Venezia l’esposizione non è né in un museo, né in una galleria ma a La Casa di The Human Safety Net, realtà che dal 2017 vive alle Procuratie in Piazza San Marco grazie al sostegno della fondazione istituita da Generali, attiva in 25 Paesi, con una rete di 98 imprese sociali come partner. Circostanza importante da sottolineare perché, come ha riconosciuto la stessa Senatore che lavora sul concetto di comunità e di empowerment delle persone: “non sono molte le fondazioni che lavorano su principi allineati ai miei e The Human Safety Net è un movimento globale che aiuta famiglie e rifugiati a emanciparsi dai contesti di violenza e sofferenza. Grazie a loro, attraverso tre ONG, attive a Varsavia, Mestre e Palermo, ho avuto l’opportunità di interagire con donne vittime di violenza, che vivono in condizione di serio e costante pericolo”.

Installation view, The Human Safety Net, Marinella Senatore, We Rise by Lifting Others. Ph: Mazen Jannoun

L’esperienza con le donne vittime di violenza nelle parole di Marinella Senatore

“La collaborazione con The Human Safety Net è stata un’esperienza forte”, ha raccontato l’artista “che mi ha purtroppo fatto capire come il Paese con il più alto e grave tasso di diffusione della violenza di genere sia proprio l’Italia; anche rispetto a realtà apparentemente più difficili come quella polacca o africana. Il patriarcato, unito a un pericoloso mix di vergogna, ipocrisia e omertà, genera un’aggressività preoccupante che sembra, non solo sfuggita al controllo, ma persino ignorata dalle istituzioni. Autorità che, addirittura, si fanno complici nel negare supporto alle madri disoccupate, impossibilitate a emanciparsi perché private del diritto all’asilo nido – concesso solo a chi un impiego lo ha già – e quindi condannate a uno stato di dipendenza perenne, focolaio di abusi e torture. Una degenerazione di natura culturale – aggravata dalla dilagante povertà – che solo attraverso la cultura potrebbe essere arginata ma che invece è aggravata dall’assenza pressoché totale dello Stato dalle scuole, dove manca del tutto un’educazione emotiva, primo passo verso la parità di genere e la non violenza”.

L'articolo continua più sotto Incanti, il settimanale sul mercato dell'arte Informazioni, numeri, tendenze, strategie, investimenti, gallerie e molto altro. Δ Company Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Render, il bisettimanale sulla rigenerazione urbana Nuovi progetti, tendenze, strategie virtuose, storie da tutto il mondo, interviste e molto altro. Δ Facebook Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Tailor, il quindicinale su moda e cultura Ultime tendenze internazionali, i focus sulla sostenibilità, gli approfondimenti sulle fashion week, le carriere e la formazione accademica. Δ Phone Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter PAX, il bisettimanale sul turismo culturale Approfondimenti sul turismo culturale come chiave di comprensione dei territori e delle comunità che li abitano. Δ LinkedIn Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Fest, il settimanale sui festival culturali Scenari, politiche culturali, arti visive, musica, teatro, architettura, design, artigianato, rigenerazione urbana e i trend globali da monitorare. Δ Instagram Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Puoi rivedere le tue preferenze in qualsiasi momento: sul fondo di ogni mail che ti invieremo, troverai il link per annullare l’iscrizione. Artribune Srl non cederà i tuoi dati a terze parti e utilizzerà i tuoi dati secondo le tue indicazioni. Se scegli di annullare l’iscrizione, Artribune cancellerà i tuoi dati personali dal proprio database. Per saperne di più, ti invitiamo a consultare la nostra Privacy Policy Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter

Il progetto partecipato di Marinella Senatore per La Casa di The Human Safety Net a Venezia

Dalla collaborazione con la Onlus è scaturito We rise by lifting each other, progetto corale site specific che, creando spazi di ascolto e immaginazione, è stato concepito in relazione alla mostra permanente interattiva A World of Potential, a cura di Orna Cohen e progettata dallo Studio Migliore+Servetto. L’esposizione, riflettendo appieno la ricerca di Senatore, verte sul concetto di partecipazione, intesa non solo come metodo ma come contenuto. La pratica dell’artista, infatti, intrecciando arte e umanità, si concretizza anche in questo caso in un dispositivo in grado di produrre relazioni ed esperienze condivise dal valore costruttivo per tutti gli attori coinvolti.

Le voci delle persone coinvolte nella mostra di Senatore a Venezia

La mostra, negli spazi di Piazza San Marco, ha preso forma articolandosi in un corpus di opere in cui sono naturalmente confluite le parole e le narrazioni raccolte dall’artista durante i workshop dell’iniziativa. Sulla base degli incontri e ragionando sul potere taumaturgico della cultura, Senatore ha costruito il percorso rielaborando il proprio linguaggio visivo sui concetti di rapporto, comunità e condivisione.

Gli arazzi come stendardi a La Casa di The Human Safety Net

Così gli arazzi, ricorrenti nella sua pratica che, indistintamente si esprime attingendo anche al patrimonio delle arti applicate e a un lessico popolare, si configurano come stendardi, andando a richiamare una forma di celebrazione collettiva che esce dai palazzi per scendere nelle piazze e coinvolgere le comunità. Le immagini dalla valenza universale, riportate sulle stoffe dalle valenti ricamatrici indiane della Chanakya School of Craft di Mumbai – dove il ricamo è diventato uno strumento di emancipazione femminile e inclusione sociale attraverso la formazione di giovani donne – sono amplificate dalle toccanti parole che le accompagnano. Frasi emerse durante i workshop dell’artista che, in uno slancio di speranza, “traducono la vulnerabilità in possibilità condivisa, aprendo l’io al noi”.

Il nuovo assetto delle luminarie di Senatore alle Procuratie di Piazza San Marco

Parallelamente, le luminarie, da sempre realizzate secondo la tradizione bidimensionale del sud Italia, hanno ceduto il passo a una scenografica struttura, alta 4 metri, che, sul modello dei candelieri barocchi, è ideataper coinvolgere attivamente il pubblico. Sul basamento, in quattro idiomi diversi, sono riportate frasi significative emerse durante gli incontri; mentre la struttura presenta elementi decorativi barocchi, metafora di crescita, interdipendenza e cura; valori ribaditi dalla stessa postura verticale del lavoro e dalla scultura a forma di pesce; che, posta sulla sommità della struttura, evocando gli antichi fuochi d’artificio barocchi, rappresenta una potente metafora di rinascita, attraversamento e, quindi, possibilità di trasformazione.

Senatore, un’artista e attivista che anche a Venezia propone la comunità come fare artistico

Senatore dà così vita a una sorta di cartografia emotiva e sociale, in cui immagine e parola si fondono restituendo la complessità ma soprattutto la ricchezza delle relazioni umane. Concetti che oltre a essere veicolati visivamente dalle opere sono insiti nelle stesse; dal momento che tutte sono realizzate secondo procedimenti etici, anche impegnativi e molto costosi – perché di certo produrre in India è molto più complesso e dispendioso, in termini di risorse, tempo ed energie, che in Europa – attraverso cui l’artista e attivista porta avanti i suoi ideali di uguaglianza ed emancipazione.



Ludovica Palmieri



Venezia // fino al 27 marzo 2027

We rise by lifting each other. Marinella Senatore

LA CASA DI THE HUMAN SAFETY NET – Piazza San Marco, 105

Scopri di più

Ulteriori info Marinella Senatore - We Rise by Lifting Others Un nuovo progetto di arte per l’impatto sociale che nasce dalla collaborazione tra la Fondazione The Human Safety Net e l’artista multidisciplinare Marinella Senatore. La…



Eventi d’arte a Venezia Tutti gli eventi Komorebi - Where Light Finds Form Marinella Senatore - We Rise by Lifting Others Penelope - Her Journeys Michael Armitage | Amar Kanwar Uno sguardo su Brancusi