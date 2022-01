12. 10B PHOTOGRAPHY – GARBATELLA

Il 10b Photography, fondato nel 2007 da Francesco Zizola nel cuore di Garbatella. Si pone come mission la promozione della cultura fotografica nella Penisola. Ha portato, per la prima volta, a Roma alcuni nomi chiave di questo specifico settore artistico: Letizia Battaglia, Eugene Richards, Yuri Kozyrev, Gustavo Germano, Rena Effendi, Darcy Padilla, Vivian Maier, René Burri, Paul Fusco, Martin Parr, Stanley Greene, Pep Bonet. In via parallela, mette a disposizione le competenze del team per produrre progetti di comunicazione visiva per istituzioni e aziende. Ha ideato progetti inediti come Oltre le Mura di Roma, format culminato con una mostra tenutasi al Macro Testaccio nel 2016, e Garbatella IMAGES, progetto di ricerca visiva che si sviluppa attraverso la memoria del territorio. Dal 10 al 20 dicembre si è tenuta la quarta edizione di Garbatella IMAGES a cura di Sara Alberani e Francesco Rombaldi (YOGURT Magazine), con focus sul corpo, a partecipare le artiste Olivia Brighi, Chiara Ernandes, Lorena Florio e Priscilla Pallante. Uno dei cavalli di battaglia di 10b Photography è la collaborazione con Amsterdam World Press Photo per portare in Italia il più prestigioso concorso di fotogiornalismo al mondo.

via San Lorenzo da Brindisi 10b

https://www.10bphotography.com