1. TRA FLAMINIO E PARIOLI. ITINERARIO NELL’ARCHITETTURA DEL NOVECENTO

Anello di congiunzione tra i quartieri Flaminio e Parioli, nel quadrante nord di Roma, l’Auditorium si inserisce in un contesto urbanistico maturato a partire dall’inizio del Novecento, e contraddistinto dagli interventi architettonici di grandi personalità del tempo.

Il Villaggio Olimpico, nato per ospitare atleti e addetti ai lavori delle Olimpiadi del 1960, vide la partecipazione degli architetti Vittorio Cafiero, Adalberto Libera, Amedeo Luccichenti, Vincenzo Monaco e Luigi Moretti. Muovendosi tra piazza Jan Palach e piazza Grecia, si apprezza ancora l’omogeneità formale, in coerenza con i principi del Movimento Moderno, del complesso residenziale costruito nell’ansa del Tevere tra la via Flaminia, le pendici di Villa Glori e dei Monti Parioli, riconvertito in edilizia pubblica al termine dell’evento sportivo. All’epoca risale anche lo Stadio Flaminio (chiuso dal 2011 e in stato di avanzato degrado, in lizza per una imminente e costosa riqualificazione), progettato da Pier Luigi Nervi (cui si deve anche il viadotto di Corso Francia) e suo figlio Antonio tra il 1957 e il ’58; di Annibale Vitellozzi è invece il coevo Palazzetto dello Sport. Mentre di poco precedente, con un cantiere che si protrasse dal 1938 al ’51, è il Ponte Flaminio, riconoscibile per le grandi aquile in travertino e i lampioni che scandiscono le arcate: a progettarlo, con l’obiettivo di offrire un ingresso monumentale per l’accesso da nord alla città, fu Armando Brasini, che non distante dall’Auditorium si apprezza anche nelle forme della Basilica del Sacro Cuore di piazza Euclide. Da qui, un percorso nella storia dell’architettura del XX secolo conduce a scoprire il quartiere dei Parioli, che si sviluppò a partire dal 1909 e nel secondo Dopoguerra vide all’opera i più celebri architetti del tempo, alle prese con la progettazione della tipologia edilizia più in voga allora, la palazzina. In via Archimede 185 si riconosce la firma di Ugo Luccichenti, in viale Bruno Buozzi 58 quella di Massimo Castellazzi e la palazzina Girasole di Luigi Moretti, in via Eleonora Duse la Palazzina Salvatelli progettata da Gio Ponti. Riscendendo al Flaminio, verso l’ansa del Tevere, piazza Perin del Vaga è un salto a ritroso nel tempo: nel 1919, il piano regolatore firmato dall’ingegnere Sanjust di Teulada disegna il volto del quartiere. Gli edifici affacciati sulla piazzetta ellittica furono costruiti proprio in quell’anno dall’Istituto Case Popolari, che sviluppò in breve tempo tre isolati a corte con più di trecento unità abitative. Origini condivise con il vicino complesso di Villa Riccio (dall’allora ministro dell’Economia e delle Ferrovie Vincenzo Riccio, fautore del progetto), all’epoca sistemazione abitativa per famiglie appartenenti al ceto medio impiegatizio, oggi comprensorio decisamente ambito, con le sue palazzine circondate da viali alberati.

La passeggiata tra gli interventi urbanistici dell’area non può che concludersi sul Ponte della Musica intitolato ad Armando Trovajoli: realizzato in acciaio e cemento armato, è stato inaugurato nel 2011, sebbene la sua realizzazione fosse già prevista nel piano regolatore del 1929. Il progetto si deve allo studio londinese Buro Happold, con l’ingegnere Davood Liaghat e Kit Powell-Williams Architects.