9. LOMBARDIA

A Milano apre nuova ala del Campus Bocconi, completata nel 2019 sull’area dell’ex Centrale del Latte nel quartiere di Porta Romana a firma delle due archistar giapponesi Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa dello Studio SANAA di Tokyo – progettisti del New Museum of Contemporary Art di New York, del Rolex Learning Center della Scuola Politecnica di Losanna e del Louvre-Lens. L’area si sviluppa su 84mila metri quadrati e comprende la nuova Residenza Castiglioni, la nuova sede della SDA Bocconi e un centro sportivo e ricreativo, che sarà aperto alla città. Riservato agli iscritti FAI (a chi si iscriverà in loco in occasione delle Giornate d’Autunno) l’accesso a Palazzo Cusani – luogo solitamente chiuso in quanto sede del Comando Militare Esercito Lombardia, nonché sede di rappresentanza della NATO a Milano. Fatto erigere nei primi decenni del XVII secolo per volere del marchese Agostino Cusani, fu ampliato e completato con una facciata artistica su via Brera su commissione del cardinale Agostino II un secolo dopo, con una facciata fastosa, assegnata all’architetto romano Giovanni Ruggeri, in stile tardobarocco. Sempre per i soli iscritti FAI apre per la prima volta Villa Falck, nei pressi della Triennale, costruita nel 1938 per la famiglia di celebri imprenditori dell’acciaio. Realizzata da Mino Fiocchi, la villa, circondata da un parco, è un edificio imponentein pietra grigia articolato in più volumi, dall’aspetto sobrio, ad eccezione della colonna di balconi a loggiato affacciati verso il parco Sempione. Disponibile per le visite anche la caserma dei Vigili del Fuoco di Via Messina inaugurata nel 1956 su progetto dell’architetto Ferdinando Reggiori, da subito un primato continentale per modernità, organicità e razionalità della concezione costruttiva dal punto di vista dell’attrezzatura antincendi.

Il castello di Lardirago, inaugurato a fine settembre dopo un importante intervento di restauro, sarà aperto al pubblico. Parte di un complesso architettonico visconteo edificato nel XIV secolo, sorge a circa 7 km da Pavia. Nel 1569 Papa Pio V attribuì il feudo di Lardirago, con il suo castello altomedievale, al Collegio Ghislieri di Pavia – tra i più antichi collegi universitari d’Italia – così da garantire al collegio stesso le rendite necessarie ad assolvere ai compiti istituzionali della nuova istituzione. L’insieme fortificato comprende un recinto-ricetto, dal quale tramite una torre si accede al castello, che ospita al suo interno molte strutture “agricolo-industriali”, mentre al piano nobile del castello si aprono numerose stanze che esibiscono ampie porzioni delle antiche decorazioni parietali. Tra le stanze, ora destinate a meeting e ricevimenti, si segnala il lungo salone cinquecentesco denominato dei Liocorni, con i due camini e il soffitto ligneo ornato da un lungo fregio.Nel bergamasco si potrà visitare Albino, borgo di nascita di Giovanni Battista Moroni, nella valle del Lujo. Questo percorso si inserisce nel progetto Moroni 500. Albino 1521 – 2021, una scoperta e valorizzazione delgrande pittore rinascimentale in occasione del cinquecentenario della nascita. Oltre all’Accademia Carrara, la Chiesa di Sant’Alessandro alla Croce e il Museo della Cattedrale, da non perdere Palazzo e Giardini Moroni– tra le più recenti acquisizioni del FAI – con il suo parco storico con i terrazzamenti all’italiana e l’ortaglia, nonché con le quattro sale seicentesche al piano nobile riccamente affrescate da Gian Giacomo Barbelli e arricchite da un nucleo di dipinti del Cinquecento lombardo, tra cui spiccano i capolavori del Moroni. Ad Albino, che si presenterà come un vero e proprio paese in festa, saranno in particolare visitabili la chiesa ed ex monastero di Sant’Anna e la suggestiva chiesa di San Bartolomeo.

A Sonico, in provincia di Brescia, vi sarà un itinerario all’interno del borgo che porrà l’accento sugli aspetti rurali legati al lavoro agricolo nella narrazione cinematografica di Ermanno Olmi, che proprio qui fondò la Sezione cinema della Edison-Volta, per la quale ha realizzato una trentina di documentari tecnico-industriali.Protagonista del percorso di visita sarà per l’appunto la Centrale idroelettrica Edison, costruita nel 1928 e alimentata dalle acque dell’Oglio e dei suoi affluenti. Un’occasione unica per scoprire l’intera struttura – normalmente chiusa al pubblico poiché tutt’ora in funzione – dalle turbine alle sale macchine, dalla sala quadri all’officina di montaggio e alle decorazioni interne ed esterne.