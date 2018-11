Confluiranno nel volume Yearbook, che sarà distribuito in Italia e all’estero come “strumento di promozione della qualità progettuale degli architetti italiani nel nostro Paese e nel mondo”, le opere selezionate in occasione della sesta edizione della Festa dell’Architetto. Istituita nel 2013 dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, a novant’anni dalla fondazione dell’ordine professionale, l’iniziativa costituisce “un momento di condivisione e di riflessione sull’architettura e sul lavoro degli architetti: celebrarla significa ridare la giusta visibilità al valore della trasformazione del territorio attraverso progetti di qualità”, aveva affermato la Consigliera del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Alessandra Ferrari in occasione del lancio del bando associati ai premi. Dopo il Maxxi, scelto nel 2017 per accogliere la Festa, quest’anno è stata Ca’ Giustinian, sede della Biennale di Venezia, a ospitare la due giorni. Una comunità per l’Architettura è stato il tema guida del 2018, una scelta che “prende le mosse dalla considerazione che avere uno spazio di vita migliore e quindi architetture e paesaggi migliori così come nuovi strumenti normativi per garantirli, non siano rivendicazioni di categoria, ma rappresentino una necessità di tutti i cittadini. Lo spazio nel quale conviviamo può e deve essere ben strutturato attraverso un impegno comune: per condividere servizi vitali per ciascuno ed in cui l’altro sia considerato come la condizione del nostro benessere più che essere percepito come un ostacolo”, ha aggiunto ancora Ferrari. Presieduta dall’architetto francese Dominique Perrault, la giuria era composta da Ilaria Marelli, architetto e designer; Emilio Caravatti dello studio Caravatti_Caravatti architetti, vincitore del Premio Architetto Italiano 2017; Elisabetta Gabrielli, vincitrice del Premio Giovane Talento dell’Architettura Italiana 2017; dalla già citata Alessandra Ferrari, Consigliera CNAPPC e da Paolo Raffetto, presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Genova; oltre 400 le candidature pervenute. Esprimendo il proprio “augurio per il successo dell’iniziativa”, il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha conferito la Medaglia del Presidente della Repubblica alla Festa dell’Architetto 2018.

–Valentina Silvestrini

