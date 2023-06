6. A CORTONA PER LUCA SIGNORELLI

Conosciuta per le testimonianze archeologiche di epoca etrusca presenti nel suo territorio, nonché per l’integrità del suo centro storico, Cortona si raggiunge da Arezzo in quaranta minuti d’auto e dal 23 giugno ospiterà, presso il museo MAEC– la cui collezione permanente si estende dagli Etruschi fino al Novecento, con le raccolte settecentesche dell’Accademia Etrusca e il corpus di opere di Gino Severini – una delle mostre più attese dell’estate, per celebrare i 500 anni dalla morte di Luca Signorelli. Nacque a Cortona l’artista “faro per i più grandi del Rinascimento”, intraprendendo poi una prolifica attività pittorica tra Toscana e Umbria e distinguendosi per la forza del suo colorismo e per l’originalità delle sue invenzioni compositive, caratterizzate da una grande potenza narrativa. Fuori dal museo di Palazzo Casali la mostra proseguirà con itinerari tematici in città e nelle località che testimoniano le committenze di Signorelli. Il MAEC funge anche da centro di documentazione del Parco archeologico, che permette di rintracciare in città i resti dei periodi etrusco e romano, ma anche le tombe a tumulo della piana dei meloni.

https://cortonamaec.org/it/