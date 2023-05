6. IN NAVIGAZIONE SULLA RIVIERA DEL BRENTA

Lungo le vie d’acqua percorse dagli antichi burchielli settecenteschi (tipica imbarcazione veneziana con una grande cabina in legno, finemente lavorata e decorata, utilizzata dai ceti più abbienti per raggiungere dalla città le ville in campagna), si articolano le minicrociere e le gite in battello alla scoperta della Riviera del Brenta, area di interesse paesaggistico e storico-artistico per lo sfarzo e la raffinatezza delle ville palladiane che si incontrano lungo il percorso. La navigazione collega Padova a Venezia (o viceversa), seguendo il Naviglio del Brenta, antico alveo naturale del Brenta, che si dirama all’altezza di Stra per sfociare in Laguna presso Fusina (alle porte di Marghera e Mestre). E il viaggio sull’acqua scorre lento, tra scoperte botaniche, ponti girevoli e apparizioni architettoniche inaspettate. Come Villa Foscari, la Malcontenta, opera di ingegno del Palladio che ricalca la forma di un tempio; o la settecentesca Villa Wildmann, di cui si scoprono interni riccamente affrescati. E ancora Villa Pisani, detta anche la Nazionale, in località Stra, oggi sede di un museo che conserva opere d’arte e mobilio del XVIII e XIX secolo: sul soffitto della maestosa Sala da ballo, l’affresco del Tiepolo, con La Gloria della famiglia Pisani. A Mira, la Barchessa è ciò che resta della seicentesca Villa Valmarana, conserva ancora gli arredi originali e gli affreschi settecenteschi del Chiozzotto. I battelli sono in servizio da marzo a ottobre, ma tutto l’anno è possibile studiare itinerari ciclopedonali per scoprire la Riviera.

https://www.larivieradelbrenta.it/

https://www.villapisani.beniculturali.it/