4. LA METAMORFOSI SECONDO L’ARTE CONTEMPORANEA AL MAXXI L’AQUILA

Nell’ambiziosa programmazione del MAXXI L’Aquila per il 2022 – nel primo anno completo di attività dopo l’inaugurazione dell’estate 2021 – trova spazio la collettiva internazionale Afterimage, a cura di Bartolomeo Pietromarchi e Alessandro Rabottini, che abiterà tutte le sale di Palazzo Ardinghelli, a partire dalla facciata con il Masso con gli ultimi 5 giorni di Francesco Arena, fino all’inizio del 2023 (si chiude il 19 febbraio). Tema dell’esposizione: la trasformazione materiale e metaforica di immagini, significati, oggetti e memorie all’interno della percezione individuale e della coscienza collettiva. Riflessione amplificata dalla storia recente de L’Aquila e da chi è chiamato a riscriverne il futuro.

Il percorso ha anche il compito di aprire una finestra sulle più interessanti ricerche artistiche che si stanno realizzando in giro per il mondo, affiancando progetti site specific (nove in totale) ideati su committenza del MAXXI. Sono 26 gli artisti coinvolti, appartenenti a differenti generazioni, dalla vecchia guardia di Mario Schifano e Paolo Gioli ai giovani Dominique White, He Xiangyu, Bronwyn Katz, Benni Bosetto, passando per Stefano Arienti, Francesco Arena, Paloma Varga Weisz e molti altri. Ne deriva una mostra che spazia tra pittura, scultura, fotografia, installazione, video e sperimentazione digitale. Il titolo della rassegna fa riferimento all’illusione ottica conosciuta come afterimage (immagine residua), un fenomeno per cui uno stimolo visivo produce un’impressione sulla retina che persiste anche dopo il proprio passaggio. L’invito, dunque, è a riflettere sul coesistere di permanenza e transitorietà che è proprio dell’esistenza umana.

https://maxxilaquila.art/