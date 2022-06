11. MUSEO JOYCE

A unire la città di Dublino e quella di Trieste c’è il celeberrimo scrittore James Joyce, a cui è dedicato uno dei musei da visitare in città. Infatti, è proprio nel Bel Paese che l’intellettuale maturò e crebbe, dando un valore aggiunto ai tanti capolavori che portano la sua firma, come Chamber Music, Dubliners, Portrait of the Artist as a Young Man, Exiles, nonché i primi e importanti episodi del suo capolavoro, Ulysses. Passeggiando per il museo è possibile ricostruire parti della sua vita e dei rapporti stretti con la comunità dell’epoca, come la grande amicizia che lo legava a Svevo, testimoniata da una ricca corrispondenza. Inoltre, Svevo venne diverse volte indicato come uno dei modelli su cui lo scrittore inglese si basò per plasmare il personaggio protagonista di Ulysses, ovvero Leopold Bloom. Nel 2022 ricorre il centenario dalla pubblicazione del suddetto libro e il 140esimo anniversario della nascita dello scrittore e, per l’occasione, sono stati organizzati una serie di tour e itinerari guidati per visitare i celeberrimi siti della città legati al grande Joyce.

Via della Madonna del Mare 13

https://museojoycetrieste.it