I musei da visitare a Siena per capire la città

12. STANZE DELLA MEMORIA – ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA SENESE

Siena e dintorni sono state realtà assai coinvolte negli eventi del Novecento, ragion per cui il 27 gennaio del 2007 nascono le Stanze della Memoria, uno dei musei da visitare in città. Più che un polo museale, è da intendersi come una finestra aperta che si affaccia su un panorama storico da cui trarre insegnamento per il presente. Ad amplificare la suggestione è la sede in cui albergano le Stanze, ovvero nella Casermetta, ex sede fascista della Repubblica Sociale, conosciuto come luogo di tortura per i prigionieri antifascisti arrestati, nonché luogo da cui partivano i reparti della Guardia Nazionale Repubblicana per dar inizio ai rastrellamenti. A oggi, questo luogo così particolare si fa portavoce di uno dei pezzi di storia più drammatici del nostro Paese, rendendo le Stanze uno spazio di laboratorio e di confronto per gli studenti.

Via Malavolti 9

http://www.stanzedellamemoria.it