1. PISA OLTRE PIAZZA DEI MIRACOLI

È breve la distanza che separa la stazione ferroviaria di Pisa Centrale dalla chiesa di Sant’Antonio Abate, tappa irrinunciabile per osservare una delle ultime opere di Keith Haring. Il monumentale murale Tuttomondo, realizzato dall’artista statunitense a Pisa nel 1989 vanta una storia affascinante e rientra di diritto fra i simboli della Pisa contemporanea. Ovunque conosciuta per il complesso monumentale di Piazza dei Miracoli, al quale si è recentemente aggiunto il rinnovato Museo dell’Opera del Duomo, la nota città d’arte toscana è anche un affermato polo universitario e una destinazione vivace, a due passi dalla costa tirrenica. Accoglie una nutrita comunità di studenti e ricercatori, grazie alla storica Università di Pisa, fondata nel 1343, alla Scuola Normale Superiore e alla Scuola Superiore Sant’Anna. Città natale dello scienziato Galileo Galilei, al quale oggi è intitolato l’aeroporto cittadino che è il principale scalo internazionale dalla Toscana, è sede di musei scientifici che testimoniano la sua storica propensione verso la ricerca e la tecnica. Dal Museo degli Strumenti per il calcolo, la cui collezione include pezzi unici come la Calcolatrice Elettronica Pisana e l’Olivetti ELEA 6001, entrambe del 1961, alla Domus Galilaeana, con 40mila volumi di storia della scienza; a Pisa, inoltre, si trova uno dei più antichi giardini botanici universitari del mondo. Sede dell’annuale Internet Festival, descritto per Tuscany Today dal suo direttore Claudio Giua, ospita mostre legate all’arte moderna e contemporanea nella sede di Palazzo Blu. Oltre alla Piaggio di Pontedera, che possiede anche un museo aziendale imperdibile per gli appassionati di motori e design, e al peculiare modello di sviluppo avviato nel comune di Peccioli, scelto anche per il Padiglione Italia alla 17. Mostra Internazionale di Architettura di Venezia, il territorio pisano include apprezzate mete balneari e naturalistiche, come il Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Lunga la costa, fra dune sabbiose e spiagge ampie e attrezzate, non mancano le sorprese. Un esempio? Tirrenia e Calambrone, che con Marina di Pisa sono le principali località marittime della provincia pisana, vennero fondate negli Anni Trenta del secolo scorso e conservano l’impronta architettonica razionalista di quel periodo, testimoniata dalle colonie estive lungo il litorale. Al medesimo periodo risale Pisorno, la “città dei sogni” che anticipò Cinecittà: con questo nome, esito dell’unione di Pisa e Livorno, vennero ribattezzati gli stabilimenti cinematografici progettati dall’architetto e scenografo Antonio Valente nella pineta di Mezzapiaggia, a Tirrenia. Fra le destinazioni artistiche più note dell’intera Toscana, Volterra non è solo la “capitale dell’alabastro”, ricca di testimonianze archeologiche: c’è spazio anche per l’arte contemporanea. All’artista volterrano Mauro Staccioli si devono le sculture geometriche di grandi dimensioni immerse nei panoramici paesaggi che conducono fino al centro urbano.