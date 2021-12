1. ALEX MAJOLI

“Non esiste la verità. I fotografi che producono immagini pensando di creare la verità sono dei pazzi, loro stessi se la raccontano. Le fotografie sono una serie di menzogne, ma interessanti”. Questo dichiarava nel 2018 Alex Majoli durante un’intervista rilasciata a Caterina Porcellini in occasione della retrospettiva Andante allestita al MAR di Ravenna. Si parlava in particolare della serie Scenes, dove “l’elemento di finzione – che Majoli ha sempre percepito come inevitabile in qualsiasi scatto, per il solo fatto di inquadrare un evento all’interno di una propria visione – si traduce in esplicita teatralità”.

Majoli stava lavorando ad altre fotografie della serie Scenes quando il Covid ha fatto irruzione nelle nostre vite. E ci stava lavorando insieme a I Teatri di Reggio Emilia per un progetto che ha poi visto la luce durante l’ultima edizione di Fotografia Europea. Il palcoscenico è dunque diventato quello della pandemia, dramma calato nella drammaticità di luci e tagli che già caratterizzavano la prima parte della serie. Una complessità di piani che Majoli, insieme al collettivo fotografico-editoriale Cesura, ha tradotto anche in un prodotto che definiamo libro solo per comodità. Un’Opera aperta che è letteralmente tale, costituita da un involucro in cartone che contiene un labirinto di fogli liberi, piegati, pinzati, di carte in formati e grammature diverse – di fotografie che scivolano, si mettono in disordine quasi autonomamente, fanno occhieggiare una firma, un foglio di sala, la fotocopia commentata dalla pagina di un altro libro…

Alex Majoli. Opera aperta

Cesura, Pianello Val Tidone 2021

Pagg. 107, € 100

ISBN 9788894561111

https://www.cesura.it/