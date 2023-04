1. UNA BREVE NOTA SU CIPRO

Terza isola del Mediterraneo per estensione dopo la Sardegna e la Sicilia, Cipro è occupata per circa i due terzi dalla Repubblica di Cipro, che dal 2004 fa parte dell’Unione Europea e nella restante parte settentrionale dalla Repubblica Turca di Cipro Nord. La divisione, risultato di un colpo di stato pro énosis (ovvero favorevole all’unione con la Grecia) e della successiva invasione militare turca del 1974, ha portato alla coesistenza di un meridione greco in pieno sviluppo economico e demografico e di un settentrione turco spopolato e ufficialmente riconosciuto dalla sola Turchia. Questa separazione, soprattutto nella capitale Nicosia con la sua Linea Verde, influenza anche l’arte contemporanea. Una ferita aperta che non si sta rimarginando, impedendo anche importanti collaborazioni internazionali come Manifesta 6, che nel 2006 ha dovuto annullare la sua edizione cipriota.