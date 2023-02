1 of 38

Dopo The Expanded Body (metafora delle dimensioni relazionali e individuali attraversate dai corpi durante la pandemia), la galleria 1/9unosunove di Roma ospita una nuova mostra curata da Angelica Gatto e Simone Zacchini. Il perno è ancora una carta dei tarocchi, il Matto: colui che attraversa il mondo illeso; messaggero di libertà in un dibattito politico asfittico e in un ordine conformista e violento. L’espressione fou rire, che dà il titolo alla rassegna, evoca un moto sovversivo: l’ironia, il riso sardonico e l’orrore che sfidano l’incongruenza tra apparenze sociali e verità.

GLI ARTISTI IN MOSTRA A ROMA

Come nella grande tela di Cristiano Carotti, Furie (2022), in cui il latrato di cani infernali si incendia in una materia sfaldata che dà voce al nostro inconscio; la materia si decompone e trasforma nel trittico di Giulio Bensasson, Non so dove, non so quando (2023), segnando un tempo biopolitico; i piani della nostra interazione agonistica con la natura si sovrappongono invece nei paesaggi di Niccolò Coronato della serie Golf is a violent sport (2021-22). Sovversivo e inquietante è il sogno, esplorato da Camilla Gurgone in due lavori prodotti da un algoritmo, Process to shape the imaginary (2022), che ricordano Wim Wenders.

Nella sua interpretazione iniziatica dei tarocchi, Alejandro Jodorowsky ha dato grande importanza al potere trasformativo della follia: essere “il fenomeno che arriva”, in uno stato di presenza estrema. A questa massima possono essere ricondotte le opere degli artisti in mostra, accomunati da una riflessione su una necessaria forma di sopravvivenza e ribellione.

Mariasole Garacci