9. ASCESE, ADDII, TRIBUTI

Alla fine del 2017 il nome dell’architetto Diébédo Francis Kéré non ha probabilmente più bisogno di presentazioni anche per i non addetti al settore. Intervistato da Artribune qualche giorno prima dell’apertura del suo Serpentine Pavilion, il progettista originario del Burkina Faso ha scelto parole nette per rivendicare il ruolo della disciplina nella società: “Penso, semplicemente, – ha raccontato a Giulia Mura – che se l’architettura non viene fatta per le persone, per cos’altro la facciamo? È una messa a servizio per l’umanità. Per me le persone restano la base assoluta, la più solida, su cui sviluppare tutto. Al di là dei miei collaboratori.” Intanto, il successo ottenuto dal suo padiglione temporaneo – è stato il primo architetto originario dell’Africa a ricevere il prestigioso incarico – non si arresta: dopo il prolungamento del periodo di apertura nei Kensington Gardens di Londra “ a furor di popolo”, la struttura ispirata all’albero intorno al quale gli abitanti del suo villaggio erano soliti sedersi è stata acquistata dalla Ilham Gallery di Kuala Lumpur per una somma non rivelata. A darne notizia è il sito theartnewspaper.com, aggiungendo che sarà ricostruito nel 2018 in uno spazio pubblico della capitale malese. Mentre il nostro “osservatorio” sui progettisti in ascesa, curato da Marta Atzeni, quest’anno ha focalizzato l’attenzione proprio sulla generazione under 40 di architetti africani, nella scena internazionale si registrano anche addii e omaggi. Tra i più dolenti ci sono quello a Vito Acconci, gigante dell’arte e dell’architettura, a Vincent Scully, storico dell’architettura statunitense scomparso a 97 anni, e a Leonardo Benevolo, architetto e docente di storia dell’architettura in numerosi atenei italiani. Infine, l’omaggio a 150 anni dalla nascita di Frank Lloyd Wright si è trasformato in un evento corale, diffuso in luoghi iconici degli Stati Uniti; la progettista statunitense Denise Scott Brown ha ricevuto l’Architects’ Journal’s Jane Drew Prize 2017 e Ieoh Ming Pei, universalmente noto come l’artefice della Piramide del Louvre, ha festeggiato il secolo di vita.

IL SENSO DI KOOLHAAS PER LA CAMPAGNA

Mentre nella capitale taiwanese il Taipei Performing Arts Center si avvia al completamento – si tratta di un polo per lo spettacolo e l’entertainment, votato all’innovazione e alla flessibilità – il suo progettista, Rem Koolhaas, ha anticipato in un articolo il tema cui si dedicherà nell’anno in arrivo. La rivista londinese The Economist, nell’annuario The World in 2018, ha infatti pubblicato un lungo intervento nel quale l’architetto olandese preannuncia: “Sarò alla ricerca di tutto ciò che non è la città per preparare una mostra in un importante luogo (a forma di spirale) a Manhattan. Oggi manca quasi completamente l’esplorazione della campagna. Eppure, se si guarda attentamente, la campagna sta cambiando molto più rapidamente e radicalmente della “città”, che per molti versi rimane un’antica forma di convivenza.” Dunque, dopo l’esperienza come curatore alla Fondazione Carriero e l’esordio in Australia con l’MPavilion nei Queen Victoria Gardens di Melbourne, Koolhaas è a lavoro per Countryside: Future of the World (titolo provvisorio). Tale progetto di ricerca culminerà in una mostra in programma nell’autunno 2019 al Guggenheim Museum di New York. E chissà che il suo “richiamo” non finisca per sollecitare e orientare anche altri progettisti…