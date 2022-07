3. L’ESTATE DEL MUSEO REVOLTELLA FRA AUTORITRATTI D’ARTISTA E PITTURA CROATA

Arrivano dalla collezione di autoritratti, in gran parte inediti, del Museo Revoltella le opere in mostra fino al 9 ottobre alla Galleria d’Arte Moderna di Trieste. L’esposizione, a cura di Susanna Gregorat, fa parte di un progetto più ampio strutturato in quattro “tappe” (sempre in città ha preso le mosse con la mostra fotografica Io, lei, l’altra. Ritratti e autoritratti fotografici di donne artiste al Magazzino delle Idee, per proseguire alla Galleria Spazzapan di Gradisca d’Isonzo con Artista+artista. Ora, in concomitanza con il Museo Revoltella, anche Gorizia partecipa con la mostra Riflessi. Autoritratti nello specchio della storia, a Palazzo Attems Petzenstein). Quattro esposizioni per indagare il tema del ritratto e dell’autoritratto d’artista, che in questo caso si dipana tra 120 dipinti, databili tra il 1840 fino alla metà degli Anni Settanta del Novecento (con l’autoritratto di Leonor Fini). Alla fine degli Anni Cinquanta fu l’industriale del caffè Roberto Hausbrandt a donare al museo una collezione di 45 autoritratti, già di proprietà di Luigi Devetti (seguiranno altre donazioni nei decenni successivi); ma a questo nucleo cospicuo si aggiungono altre importanti acquisizioni operate tra il XIX e il XX secolo, in parte esposte per la prima volta.

Fino all’inizio di ottobre il museo ospita anche la mostra sulla pittura contemporanea croata dal titolo Tra Figurazione e Astrazione, con opere realizzate a cavallo tra XX e XXI secolo. Obiettivo: mostrare la diversità e la vitalità dell’arte figurativa croata maturata in seguito alla guerra e al conseguimento dell’indipendenza del Paese.