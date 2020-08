5. IGINIO BALDERI AL MUSEO DIOCESANO DI MASSA

Omne vivum ex ovo è la mostra dedicata all’artista Iginio Balderi (Pietrasanta 1934 – Milano 2005), nato e vissuto per una buona parte della sua vita nei territori della Versilia. Il percorso in mostra al Museo Diocesano di Massa presenta 15 sculture in bronzo, fibra di vetro e marmo, da Giocolieri opera in bronzo del 1959, alle più recenti Spirale opera in marmo del 1980 e Città, sempre opera in bronzo del 1990, fino ad alcune opere di grandi dimensioni come Eos, allestite nel giardino ottocentesco, nell’androne del Palazzo e nelle sale del museo. Opere che, dialogando con i capolavori di arte sacra presenti nel Diocesano, riflettono sulla presenza umana e sull’esistenza.

Fino al 4 ottobre 2020

Museo Diocesano,

Via Alberica 26, Massa

