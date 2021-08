7. 3 MOSTRE DA NON PERDERE AL CENTRO PECCI DI PRATO

Chiara Fumai. Poems I Will Never Release 2007–2017. Exhibition view at Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Prato 2021. Photo © Ela Bialkowska OKNO Studio

Un buon motivo per andare a Prato? Visitare uno dei centri d’arte contemporanea più attivi in Italia. In mostra Chiara Fumai. Poems I will never release 2007–2017, una retrospettiva dedicata ad un astro dell’arte italiana e alla sua carriera fulminante, racchiusa nell’arco di 10 anni. Purtroppo Chiara Fumai non c’è più, ma la sua poetica è stata avanguardista per alcune tendenze performative ora attuali. Si chiuderà il 3 ottobre 2021. Formafantasma. Cambio è, invece, una mostra multidisciplinare dedicata al duo di designer Formafantasma, soffermandosi su un progetto portato avanti in collaborazione con la Serpentine di Londra: evidenzia il ruolo cruciale che il design può svolgere nel nostro ambiente e la sua responsabilità di concepire una realtà di edificazione umana sostenibile, in pieno rispetto degli equilibri naturali. Simone Forti. Senza fretta, infine, presenta una serie di lavori che Simone Forti ha sviluppato a partire dalla metà degli anni Ottanta, le News Animation, in cui analizza la relazione tra linguaggio, movimento e fisicità.

Prato

Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci

Viale della Repubblica, 277

https://centropecci.it