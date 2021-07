Isola d’Elba: arte e turismo nel segno di Napoleone. Tra Uffizi Diffusi e Luigi Ontani

L’Isola d’Elba, prossima al raggiungimento dell’immunità territoriale (ovvero Covid-free), si candida a diventare meta di un nuovo modello di turismo sostenibile e culturale, che leghi le bellezze ambientali con quelle storico-artistiche per vivere un’esperienza (o più esperienze) indimenticabili. E lo fa con vari eventi dedicati all’anno del Bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte il quale qui, nel cuore del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e riserva MAB Unesco, ha vissuto per quasi un anno in esilio, dotandola non solo di infrastrutture, leggi e tutele all’avanguardia, ma anche di uno spirito indomito e irrequieto tendente al miglioramento continuo. Si tratta di un progetto promozionale che vede l’Elba legata a cultura, natura e sport per 365 giorni all’anno, reso possibile dal tavolo di lavoro permanente di confronto tra tutti gli attori economici della filiera e le istituzioni, riuniti dal Gat, Gestione Associata per il Turismo dell’Elba, di cui ente capofila è il Comune di Capoliveri, sotto il marchio di Visit Elba.

ELBA ISOLA DELLA CULTURA

“Qui non c’è solo il mare, ma molto di più che va scoperto poco alla volta”, ha dichiarato il coordinatore della Gat, Niccolò Censi, a margine della conferenza stampa inaugurale della mostra Nel segno di Napoleone, primo progetto degli Uffizi Diffusi che la Gat ha contribuito a coadiuvare a Portoferraio. “Questo evento è solo il punto di partenza di una nuova forma di turismo e ospitalità”. L’idea è, infatti, quella di proseguire la collaborazione con il museo fiorentino, da mantenere e sviluppare nel tempo, per valorizzare tutto il grande patrimonio artistico e culturale dell’isola inserito nella storia e nella tradizione toscana. Un bel volano non solo per il turismo (come quello esperenziale proposto dallo spazio ibrido L’Elba del Vicino di Rio Marina), ma anche per la visibilità di tutta la scena artistica contemporanea elbana, piegata dalla cronica carenza di spazi espositivi adeguati sull’isola: un aiuto in tal senso potrebbe presto arrivare dall’Open Air Museum Italo Bolano di San Martino – Portoferraioche ha appena annunciato la realizzazione di una Fondazione e di un progetto di ristrutturazione del Museo per renderlo idoneo ai più moderni standard museali e aprirlo ad una sempre maggiore fruibilità di giovani, di elbani e di ospiti che dal tutto il mondo giungono all’Elba. Questo circolo virtuoso innescato dalla convergenza tra Bicentenario napoleonico e Uffizi Diffusi si è concluso (momentaneamente) con l’arrivo sull’isola di Luigi Ontani, una star dell’arte contemporanea avvolta da ironica malinconia, che a Marciana alta ha debuttato nella sua prima mostra personale all’Isola d’Elba. Vediamo nel dettaglio questo e gli altri progetti in corso nel nostro itinerario di visita dell’isola…

– Claudia Giraud

http://www.visitelba.info