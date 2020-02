3. LE PRODUZIONI ITALIANE

Un colpo d’occhio al programma 2019 rivela un rinnovato interesse verso le produzioni italiane. L’attenzione al “made in Italy” del settore moving images è confermata, in primis, dell’anteprima mondiale di Welcome Palermo (2019) di MASBEDO. Spazio anche alla prima nazionale del doc Ettore Spalletti (2019) di Alessandra Galletta, che non può prescindere dal racconto del viscerale legame tra l’artista, recentemente scomparso, e il suo Abruzzo. In calendario anche Nelson – Jorit e il condominio dei diritti (2019) di Omar Rashid, che restituisce il work in progress del murale commissionato allo street artist napoletano Jorit e realizzato in piazza Leopoldo, a Firenze, e Cy Dear (2019). Diretta da Andrea Bettinetti, quest’ultima pellicola rende omaggio al pittore, illustratore, scultore e fotografo Cy Twombly, a otto anni dalla scomparsa.