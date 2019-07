“What if all the world you think you know

Is an elaborate dream?

And if you look at your reflection

Is it all you want it to be?

What if you could look right through the cracks

Would you find yourself find yourself afraid to see?”

Nine Inch Nails, Right Where It Belongs

(in [WITH_TEETH], 2005)

“A furia di allenare skill leggere – si inizia

a pensare – stiamo perdendo la forza muscolare

necessaria al corpo a corpo col reale: da qui una certa

tendenza a sfumarlo, il reale, a evitarlo, a sostituirlo

con rappresentazioni leggere che ne adattano i contenuti

rendendoli compatibili con i nostri device e con il tipo

di intelligenza che si è sviluppata nelle loro logiche.

Siamo sicuri che non sia una tattica suicida?”

Alessandro Baricco, The game (2018)

Il neovernacolare sfugge alle trappole dell’acting perché se ne sbatte altamente dell’acting – del mettersi in posa. Non sta lì a recitare, accade e basta. Questa è la sua qualità costante e scioccante, questa capacità irriflessiva, questa consapevolezza estrema che sfiora l’inconsapevolezza (e viceversa), questo suo essere supremamente INCOSCIENTE, irresponsabile – questa sua sublime rozzezza.

Il recinto si apre, il circolo si spezza, la gabbia si frantuma e i bambini scappano fuori. Il muro si sgretola, forse – o diventa più SPESSO.

Se non altro, un muro spesso è divertente. È un muro peso… (“Oh, raga, c’ho delle storie pese”: Skiantos).

***

Le trappole dell’acting sono ovunque davanti e attorno a noi (non solo nelle gallerie o nei musei o alla Biennale): le trovate in stazione, nei bari, sul pullman, per strada, al ristorante, sul luogo di lavoro, in spiaggia…

Stazione di Bologna, binario 1, 7 luglio 2019. Una strappona con le tette rifatte, i labbroni a canotto, i capelli biondissimi quasi bianchi, carnagione pallida, coperta di tatuaggi e accompagnata dal suo pappone rumeno – si consulta con lui mentre guarda lo schermo delle partenze.

Poco dopo, una guardia giurata attempata e sovrappeso, anche lui con le braccia coperte di tatuaggi, tenta di fermare uno zingaro che, senza parlare, gli fa segno con la mano e la bocca che sta andando a mangiare e non vuole essere disturbato. Quello rimane a borbottare, e scende il sottopassaggio sventolando i tatuaggi. Questo Paese sta producendo mostri, quelli veri.

Più tardi, sul pullman Civitanova Marche-Macerata. Sale un tizio con i lacci delle scarpe colorati che gli tengono i capelli radi e bagnati, sporchi, che gli fanno delle specie di corna in testa: è completamente scoppiato, si siede davanti a me, si mette gli auricolari. (Puzza.) Dopo un po’ si alza e va di sopra: sta piangendo, è sconvolto.

***

(Il neovernacolare ha bisogno del TEMPO: si sviluppa nella continuità – essendo una disposizione d’animo che si declina nel mondo ‒, quindi in progetti anche più piccoli ma strutturati nella durata, e non in eventi singoli, spot.)

GHOST TRACK

Basta vedere come la gente si comporta per strada, alla guida dell’auto, o in politica – oppure al lavoro (anche culturale), se è per questo.

La maggior parte delle persone adotta comportamenti assolutamente sconsiderati, compie manovre folli e fa scelte demenziali: tutte azioni dettate dall’egoismo, dal menefreghismo, dalla totale e colpevole assenza di rispetto e di (minima) considerazione per l’altro.

“Tanto che me ne frega, fanno tutti così, e anche se lo faccio mica verrò punito, e che sono il/la più fesso/a io, che cazzo, andate tutti a fare in culo, io devo arrivare prima, devo essere più veloce degli altri, devo sorpassare superare fottere gli altri, spostati coglione, e tu che vuoi qui, ma vai a cagare, a te chi ti conosce, tu sei povero, tu sei negro, tu sei frocio, tu sei lesbica, che cazzo volete, tu sei povero, io non sono povero, io non voglio essere povero, per non essere povero io devi essere povero tu, per non essere un negro io devi esserlo tu, per non essere frocio io devi esserlo tu per non essere lesbica io devi esserlo tu, e sennò come faccio, non capite niente non avete niente NON SIETE NIENTE, levatevi dal cazzo poveracci froci negri lesbiche, andate via, lasciatemi solo/a, voglio stare con i miei amici, solo con loro, voglio stare con quelli che sono come me, che la pensano come me, che mangiano di merda come me e che si vestono di merda come me, che ascoltano la stessa musica di merda che ascolto io, lasciatemi solo/a con i miei amici di merda, lasciatemi solo/a, sono solo/a solo/a solo/a…”.

Ecco qui che cosa sei: e adesso sorpassa pure.

‒ Christian Caliandro