2. IL BAROCCO DI PALAZZO NICOLACI

In via Nicolaci, dove ogni anno si ripete il rito dell’Infiorata, sorge uno dei più celebri palazzi barocchi (concluso nel 1765) della città, riconoscibile dalla sequenza di balconi sorretti da ricchi mensoloni in pietra con figure grottesche, tra figure di uomini con la barba, sirene e leoni alati. Gli interni, recuperati e aperti al pubblico, propongono arredi ottocenteschi (non il mobilio originale, ma pezzi reperiti in giro per l’Europa per rispecchiare lo stile dell’epoca) e soffitti affrescati (come quello dal Salone delle Feste), restituendo un’idea dello sfarzo della famiglia di mercanti che grazie alle ricchezze accumulate con il monopolio dei commerci delle tonnare di Marzamemi acquisì un titolo nobiliare (Principi di Villadorata) alla metà del XVIII secolo. Un’ala del Palazzo ospita la Biblioteca Comunale, oltre a una galleria di ritratti di uomini illustri di Noto, frutto di una donazione. Dall’inizio di aprile, nelle ex scuderie ha preso forma il progetto gastronomico della chef Viviana Varese, Viva il Bistrò, in collaborazione con la galleria Spazio Noto.