2. VERSO PIETRASANTA, ALLA RICERCA DEL CONTEMPORANEO

Anche l’esplorazione del territorio di Lucca può essere altrettanto sorprendente. Non mancano, infatti, le mete insolite ed enigmatiche, spesso associate a storie che si tramandano di generazione in generazione. Come nel caso del cosiddetto Ponte del Diavolo di Borgo a Mozzano, noto per il caratteristico profilo e per la leggenda che identifica in San Giuliano il suo ideatore. Altrettanto affascinante ‒ e assolutamente vera! ‒ è la storia del paese sommerso di Fabbriche di Careggine, che torna a svelare l’aspetto del proprio nucleo urbano in rarissime occasioni. Meta altamente consigliata della provincia lucchese è Pietrasanta: incastonata tra le Alpi Apuane e il Mar Tirreno, la città è un autentico museo a cielo aperto di scultura contemporanea. Le sue strade e piazze pullulano di laboratori, atelier e gallerie d’arte; molti gli artisti, anche appartenenti a generazioni diverse, che hanno scelto di insediarsi in questo territorio lasciando le rispettive città d’origine. A legarsi a questo luogo con particolare intensità fu, ad esempio, Igor Mitoraj. Scomparso nel 2014 e cittadino onorario di Pietrasanta, sarà presto omaggiato dal museo a lui intitolato in costruzione in città, progettato dagli architetti Paolo Brescia e Tommaso Principi. Un itinerario in questa zona della Toscana dovrebbe inoltre includere anche Forte dei Marmi, Marina di Pietrasanta e Viareggio, che dal 1873 celebra il Carnevale con il noto corteo di carri in cartapesta. Fra le maggiori manifestazioni folcloristiche italiane, si è negli anni consolidata anche sul territorio: risale al 2001 l’inaugurazione della Cittadella del Carnevale, un complesso architettonico dedicato alle opere del Carnevale di Viareggio, nel quale sedici hangar-laboratori affacciano su una piazza ellittica destinata a spettacoli estivi all’aperto.