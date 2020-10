4. SINTETIZZARE IL PAESAGGIO SONORO

La compositrice e musicista Marta Ascari ha raccontato tre approcci diversi nella realizzazione di musiche per i videogiochi. Possiamo usare una “drammaturgia musicale impostata sugli ambienti di gioco,” come Ascari ha fatto in Willy Morgan and the Curse of Bone Town di ImaginaryLab: ogni spazio del gioco in questo caso ha un suo tema musicale che aiuta a caratterizzarlo. Possiamo usare una “drammaturgia legata ai personaggi del gioco,” mutuata dall’opera lirica, come Ascari ha fatto in Football Drama di Open Lab Games e Demigiant: ogni personaggio è legato a un tema musicale che richiama aspetti interni (psicologici) o esterni (fisici, per esempio) o il suo ruolo. Infine, possiamo usare una “drammaturgia fondata su elementi del paesaggio,” come Ascari sta facendo per A Painter’s Tale: Curon, 1950 di Monkeys Tales Studio, ambientato a Curon prima che il paese venga sommerso dal lago artificiale di Resia nel 1950. In questo terzo approccio, gli elementi del paesaggio fisico (come la campana del campanile parzialmente sommerso della chiesa di Santa Caterina d’Alessandria) vengono tradotti in elementi del paesaggio musicale, non per forza in modo realistico: come le città reali vengono sintetizzate per diventare città videoludiche, così i panorami sonori reali devono essere sintetizzati per diventare panorami sonori videoludici e attirare chi gioca sui dettagli importanti.