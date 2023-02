Alessia Caliendo è una producer, stylist e photo editor. Formatasi come fashion stylist presso lo IED di Roma, si è poi trasferita a Londra per frequentare i corsi di Fashion Styling for Professionals, Art Direction for Fashion e Fashion Journalism presso la Central Saint Martins. Ha diverse pubblicazioni internazionali al suo attivo e firma campagne pubblicitarie, video musicali e l’immagine di molte celebrity. Dal 2014 insegna moda e comunicazione visiva presso università e istituzioni internazionali. Nel 2018 è stata assunta da Condé Nast Italia per produrre contenuti per Vogue Italia, Vanity Fair, Glamour e GQ, e come master trainer per Condé Nast Academy. Nel 2021 è entrata a far parte del corpo docente di Polimoda come lecturer, project leader e talent developer e ha iniziato il suo percorso da photo editor.