2. ABITARE LA VACANZA

Cosa accomuna i tre luoghi teatro del festival Abitare la vacanza? A Colletta di Castelbianco (Savona), Baratti (Livorno) e in Costa Paradiso (Sassari) l’architettura italiana si è espressa in chiave moderna con soluzioni concepite per una dimensione non ordinaria o quotidiana: quella della vacanza. Il borgo ligure recuperato da Giancarlo De Carlo, le opere di Vittorio Giorgini lungo la costa toscana e le affascinanti strutture sarde disegnate da Alberto Ponis hanno ispirato il progetto curatoriale che vede l’associazione plug-in come capofila di un nutrito team di soggetti pubblici e privati. Qual è l’insegnamento da trarre da questi tre peculiari processi di progettazione? In quale modo mettere d’accordo oggi, e nel prossimo futuro, le richieste del turismo con le urgenze, in primis di carattere ambientale, delle coste italiane e dei contesti paesaggisti da preservare o fragili? Nelle sue tre successive tappe, Abitare la vacanza prevede conferenze, talk, visite guidate, residenze e workshop non solo per architetti. Il festival non esaurirà la portata della propria ricerca il giorno della chiusura: già annunciato per settembre 2023 un incontro a Marsiglia, nella sede della Maison de l’architecture, sui temi del cambiamento climatico e dello sviluppo sostenibile finalizzato ad attivare uno scambio con il resto dell’area mediterranea.

Colletta di Castelbianco (Savona), Piombino (Livorno), Costa Paradiso (Sassari)

15 – 30 aprile 2023

https://www.abitarelavacanza.it/