Modern Art – Revolution and Painting è un volume esclusivo concepito come un vero oggetto d’arte: realizzato in tiratura limitata e numerata, rilegato a mano in betulla e pelle, raccoglie 544 pagine litografate a 25 colori e riproduce oltre 250 capolavori del XIX e XX Secolo in grande formato. Sarà questo prestigioso volume a essere donato, il 9 aprile, alla Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia alla presenza del vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Francesco Rucco, e del presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti.

La Fondazione Alberto Peruzzo di Padova

Protagonista della donazione è Alberto Peruzzo, imprenditore, collezionista e presidente della Fondazione Alberto Peruzzo di Padova, che dal 2015 ha come obiettivo la valorizzazione e la diffusione dell’arte contemporanea e del patrimonio artistico veneto, e che dal 2023 ha la propria sede nella padovana Chiesa di Sant’Agnese ristrutturata.

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Oggi la raccolta della Fondazione comprende centinaia di opere di grandi artisti del Novecento, come Balla, Sironi, De Pisis, Picasso, Dubuffet, Chagall, Léger, Casorati, Ernst, Mirò, Manzoni, Fontana, Vedova, De Chirico, Christo, Wesselmann, Tàpies, Schifano, Plessi, Murakami, Mitoraj, Paladino. Art Revolution and Painting è la prima opera della collezione di Peruzzo, che tramite il Gruppo omonimo ha promosso anche il restauro del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia nel 2011.

Il volume “Art Revolution and Painting”

“Tutti coloro che nutrono una passione per l’arte e sono sensibili all’incanto della creatività, almeno una volta nella vita hanno sognato di possedere una collezione personale nella quale custodire le opere più amate. Questo volume nasce con l’idea di realizzare quel sogno“, ha detto Peruzzo a proposito di Modern Art – Revolution and Painting, definito il libro più grande, più pesante e più costoso al mondo. Il volume, nato nel 2002, è concepito come oggetto d’arte a tutto tondo, pensato per essere esposto su un leggio: le sue dimensioni sono 70 x 100 centimetri e pesa 35 chili. Prima della donazione, era stato esposto da Dante61, lo spazio-bookshop della Fondazione aperto al pubblico nel 2025.

Una grande donazione per la Biblioteca Marciana di Venezia

“La donazione di un’opera di così grande valore alla Biblioteca Nazionale Marciana è un gesto che va ben oltre il pur significativo profilo artistico ed editoriale: è un atto di fiducia verso le istituzioni culturali, un contributo concreto alla fruizione pubblica del sapere e un segnale importante di attenzione verso il patrimonio comune“, ha detto Francesco Rucco.