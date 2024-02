“La fotografia di Pasquali è nitida, sapiente, pulita, riesce a raccontare non solo le persone, i lavoratori, la gente, l’architettura, ma anche il paesaggio, quelle particolari atmosfere tra acqua e terra, tipiche delle zone che Pasquali ha negli occhi sin dai suoi primi passi”. Con queste parole Angela Madesani racconta, nel suo saggio, la pratica di Enrico Pasquali (Castel Guelfo di Bologna, 1923 – Bologna, 2004). L’occasione per ripercorrere la carriera del fotografo bolognese è la pubblicazione, nel centenario della sua nascita, del volume Uno sguardo sulla sua terra. Il libro raccoglie 50 fotografie che l’artista ha scattato dagli Anni Cinquanta all’inizio dei Novanta, un viaggio attraverso luoghi e paesaggi che nello sguardo di Pasquali diventano eterni.

Led Zeppelin esoterici di Ezio Albrile è un saggio che approccia la band inglese che più di tutte si è ispirata al mondo dell’occulto per tracciare un affresco più ampio su questo tipo di cultura e sul rapporto tra esoterismo e psichedelia. Nel corso del saggio si incontrano anche lo scrittore inglese Aldous Huxley, il regista canadese David Cronenberg e il romanziere tedesco Herman Hesse, tutte figure fondamentali nel revival esoterico e occulto che ha avuto il suo apice negli Anni Sessanta. Ma i Led Zeppelin non furono i soli a farsi ammaliare dell’esoterismo e dalla psichedelia: impossibile non menzionare i Pink Floyd, i Jefferson Airplane e i Grateful Dead, John Coltrane, Jimi Hendrix; e come non ricordare i Beatles che con il loro viaggio in India andarono alla ricerca di una sintonia con cultura orientale.

Ezio Albrile, Led Zeppelin esoterici

Mimesis, 2024

pag, 208, € 16,00

ISBN 9791222305615

