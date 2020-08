Apertura in quattro step, a partire dal 28 agosto, come spiegato nella nostra guidona che trovate qui. 47 artisti, 110 sedi, 90 giorni. Visita rigorosamente su prenotazione e contingentata. Manifesta13 inaugura a Marsiglia rinunciando a tutte le celebrazioni, come spiegato in una lettera ai partner progettuali dalla presidente Hedwig Fijen, per garantire la sicurezza di tutti. Nonostante tutto e tutte le difficoltà si parte e Manifesta è il primo grande appuntamento espositivo che l’Europa dell’arte vive da febbraio a questa parte. D’altra parte come spiega il team curatoriale composto da Katerina Chuchalina, Stefan Kalmár, e Alya SebtiMarsiglia è un luogo di transito e di scambio ma anche di resistenza. In questa dimensione si inaugura Traits d’union.s , tema molto attuale nell’esplorazione di nuovi modi di fare comunità, una mostra divisa in sei sezioni che apriranno progressivamente l’11 settembre, il 25 settembre e il 9 ottobre.Una esposizione dunque nella quale tornare più volte per poter esperirla fino alla fine nella scansione dei momenti e in conclusione nel suo insieme.



Le Grand Puzzle – Panel discussion from Manifesta on Vimeo.

Il primo capitolo, del quale vi mostriamo le foto, è dedicato al tema della casa, intitolandosi infatti The Home, presso la Cité radieuse, un iconico edificio progettato da Le Corbusier, e il lussuoso Hôtel dieu intercontinental. LaBiennale itinerante fondata nel 1996 e organizzata nel corso di questi 24 anni di vita nella natia Rotterdam, a Lubiana, a Murcia e Cartagena, in Trentino Alto Adige, a Zurigo, tra gli altri, fino all’ultima importante edizione a Palermo nel 2018 (nel 2022 sarà invece in Kosovo), evolverà, promettono gli organizzatori, nel corso dei tre mesi di apertura. Offrirà inoltre due public programme e un calendario di eventi collaterali. Si parte sabato 29 agosto dalle 11 alle 12 con un webinar organizzato in occasione della pubblicazione del Grand Puzzle, lo studio urbano preliminare di MVRD e The Why Factory commissionato da Manifesta13, del quale vi abbiamo parlato in questo articolo e che potrete seguire anche da qui. Nel frattempo, ecco le prime immagini della mostra.

-Santa Nastro