Nel cuore del Pireo, storico snodo portuale di Atene, un ex magazzino del Novecento si trasforma in spazio culturale multifunzionale. Con il nome di Castor Place, l’architetto Andreas Kostopoulos, fondatore dello studio Manhattan Projects New York City (MPNYC), ha realizzato un intervento di ristrutturazione che non cancella le tracce del passato, ma le mette in dialogo con il presente, trasformando un edificio segnato da stratificazioni e usi impropri in un luogo capace di ospitare arti performative, mostre ed eventi.

Apre “Castor Place” in un ex magazzino portuale di Atene

Inserito in un isolato di architetture portuali ottocentesche oggi al centro di una progressiva riconfigurazione culturale, il progetto Castor Place si pone come primo tassello di una trasformazione urbana. Tra ex depositi e nuove gallerie d’arte contemporanea, nell’area emerge una rinnovata centralità artistica che ridefinisce il Pireo a livello internazionale. Castor Place – il cui nome rimanda alla mitologia dei Dioscuri e introduce il tema della dualità – si fonda proprio su sulla coesistenza equilibrata tra storico e contemporaneo.

L'articolo continua più sotto Incanti, il settimanale sul mercato dell'arte Informazioni, numeri, tendenze, strategie, investimenti, gallerie e molto altro. Δ X/Twitter This field is for validation purposes and should be left unchanged. Nome (Required) First Email (Required) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. This field is hidden when viewing the form Consenso Privacy (Required) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Render, il bisettimanale sulla rigenerazione urbana Nuovi progetti, tendenze, strategie virtuose, storie da tutto il mondo, interviste e molto altro. Δ URL This field is for validation purposes and should be left unchanged. Nome (Required) First Email (Required) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. This field is hidden when viewing the form Consenso Privacy (Required) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter PAX, il bisettimanale sul turismo culturale Approfondimenti sul turismo culturale come chiave di comprensione dei territori e delle comunità che li abitano. Δ Company This field is for validation purposes and should be left unchanged. Nome (Required) First Email (Required) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. This field is hidden when viewing the form Consenso Privacy (Required) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter

Castor Place

L’intervento architettonico di “Castor Place” di Manhattan Projects

La facciata metallica esistente viene recuperata e rivestita in metallo liquido che reagisce alla luce, mentre la base in pietra viene riportata alla sua condizione originaria, lasciando visibili le diverse stratificazioni. All’interno, un sottile strato di intonaco unifica le superfici senza nasconderne le imperfezioni ed esaltando le tracce delle trasformazioni subite nel tempo. Balconate, capriate e un sistema di illuminazione flessibile ridefiniscono il volume dello spazio, rendendolo capace di accogliere diversi eventi senza confinarlo in un’identità definitiva.

Castor Place

La mostra di Stefania Strouza da Castor Place

A inaugurare lo spazio è una mostra concepita come estensione del progetto architettonico stesso. Realizzata in collaborazione con l’artista Stefania Strouza (Atene, 1982) e il curatore Giulio Margheri, l’esposizione mette al centro una coppia di porte monumentali in alluminio fuso, pensate come installazione permanente. Ispirate al paesaggio marino del Pireo, le superfici lavorate rimandano alle topografie sommerse e immagini sonar, creando un dialogo con la materialità dell’edificio. Intorno a queste opere si sviluppa un percorso che attraversa dieci anni di ricerca dell’artista, tra sculture e installazioni che indagano il rapporto tra ambiente naturale e infrastrutture umane.

Castor Place

Kastoros 48 & Asklipiou 5

Piraeus, Greece

Scopri di più

