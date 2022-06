20 borghi, 20 artisti, 20 interventi site specific. Torna Una Boccata d’arte per la sua terza edizione. Ecco quali sono gli artisti internazionali e le realtà locali coinvolte, una per regione. In verità c’è una sorpresa: un ventunesimo artista farà da ponte

Torna, nel weekend di sabato 25 e domenica 26 giugno 2022, Una Boccata d’Arte, il progetto promosso da Fondazione Elpis in collaborazione con Galleria Continua, con la partecipazione di Threes Productions, che connette l’arte contemporanea con il patrimonio storico, artistico e paesaggistico dei borghi italiani, uno dei grandi temi dell’Italia post pandemica.

Nell’arco di tutto il periodo estivo fino al 18 settembre, 20 borghi tra i più suggestivi d’Italia – la regola è ogni regione abbia il suo rappresentante – accoglieranno altrettanti interventi d’arte ciascuno con un diverso artista. Ogni anno i borghi cambiano, come gli artisti e la natura delle loro installazioni, scaturite dal contatto diretto con il territorio e un periodo di residenza. Si cercano tuttavia luoghi che siano “ricchi di tradizioni secolari e bellezze paesaggistiche, lontani dai principali flussi turistici e dai circuiti dell’arte”. Le opere site specific faranno rete, risultando idealmente connesse dal lavoro di un ventunesimo artista che farà da ponte per legare insieme i borghi. Da un fruttuoso dialogo tra artista, contesto locale e comunità nelle edizioni precedenti “è scaturito un mosaico di opere eccellenti, che hanno saputo trarre ispirazione dalle realtà locali, coinvolgere gli abitanti, creare meraviglia e stupore nei visitatori confermando quanto sia peculiare nella creazione dell’opera il contesto fisico e di relazione con le persone”, come spiega uno dei tre direttori di Galleria Continua, Maurizio Rigillo.

GLI ARTISTI E I BORGHI DELL’EDIZIONE 2022 DI UNA BOCCATA D’ARTE

Tra gli artisti in mostra figurano Simone Bacco (Roma, 1995)componente del neonato artist run space romano Porto Simpatica che farà il suo intervento a Spinazzola (BT) in Puglia; Antonio Della Guardia (Salerno, 1990), che abbiamo visto protagonista nel 2021 di una personale al Pastificio Cerere di Roma, sarà nel borgo di Morgex in Valle d’Aosta; Alice Ronchi (Ponte dell’Olio, Piacenza, 1989) – che ha ideato la cover per il magazine #19 di Artribune con l’immagine Due dita – interverrà a Montemarcello, frazione di Ameglia (SP) in Liguria; Giulia Mangoni (Isola del Liri, 1991)– che nel 2020 ha partecipato a Scovaventi Fellowship da Castro Projects a Roma – farà un intervento a San Lorenzo Dorsino (TN) in Trentino-Alto Adige; Lucia Cantò (Pescara, 1995)- recentemente protagonista di una mostra a lei dedicata nello spazio romano di Monitor, Ai Terzi – a Malamocco, frazione di Venezia in Veneto; Riccardo Benassi (Cremona, 1982) – che ha clonato il concetto di “Morestalgia” – a Pesariis, inFriuli-Venezia Giulia; Ludovica Carbotta (Torino, 1982) – che per anni ha portato avanti il progetto Monowe, il racconto di una città concepita per un solo abitante – ad Aggius (SS) in Sardegna. Ma moltissimi altri sono gli artisti e soprattutto si nota una buona rappresentanza internazionale: Diana Policarpo (Lisbona, 1986), Victor Fotso Nyie (Douala, Camerun, 1990), Hanne Lippard (Milton Keynes, Gran Bretagna, 1984), Isaac Chong Wai (Guangdong, Cina, 1990), Natàlia Trejbalovà (Košice, Slovakia, 1989), Dessislava Madanska (Smolyan, Bulgaria, 1991), Luis López-Chávez (Manzanillo, Cuba, 1988), 3 sono artisti ucraini – Serhiy Horobets, Alina Kleytman, Anna Zvyagintseva –.

-Giorgia Basili

https://unaboccatadarte.it