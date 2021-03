LA SECONDA EDIZIONE DI UNA BOCCATA D’ARTE

La prima edizione si è tenuta nel 2020, con il coinvolgimento di 20 artisti italiani che, attraverso 20 installazioni, hanno portato stili e linguaggi della creatività contemporanea in altrettanti borghi del nostro Paese, uno per regione. L’obiettivo? Sostenere l’arte contemporanea e valorizzare il patrimonio storico e paesaggistico italiano. È questo il concept di Una Boccata d’Arte, progetto realizzato da Fondazione Elpis, costituita nel 2020 da Marina Nissim, imprenditrice e collezionista d’arte contemporanea impegnata – in collaborazione con Galleria Continua (galleria italiana fondata nel 1990 da Mario Cristiani, Lorenzo Fiaschi e Maurizio Rigillo a San Gimignano e con sedi a Pechino, Les Moulins, La Habana, Roma, San Paolo, Parigi) – nell’organizzazione di mostre. Anche Galleria Continua è impegnata nella realizzazione di Una Boccata d’Arte, che quest’anno si terrà dal 26 giugno al 26 settembre e vedrà la partecipazione di Threes Productions.

UNA BOCCATA D’ARTE 2021. L’ARTE NELL’ERA DELLA PANDEMIA

Scopo di Una Boccata d’Arte è riattivare i circuiti culturali del Paese, all’indomani dello scoppio della pandemia. Situazione, questa, che ha determinato (e continua a determinare) la chiusura dei luoghi della cultura in tutto il Paese, e la difficoltà di circolare dall’Italia all’estero ma anche tra regioni. Una Boccata d’Arte si muove quindi su un doppio canale: la promozione dell’arte contemporanea con l’organizzazione di mostre in luoghi del Paese poco noti o solitamente poco frequentati dal cosiddetto turismo di massa. “La prima edizione di Una Boccata d’Arte ha raggiunto una sua compiutezza potente e del tutto originale, riscuotendo un grande successo sia di critica sia di partecipazione”, spiega Marina Nissim. “Per me è una gioia e una soddisfazione enorme, un risultato che mi ha confortato e colpito nel profondo della mia sensibilità. Ho partecipato a inaugurazioni e fatto visite in quasi tutti i borghi che hanno partecipato e ne ho ricavato vicinanza e calore, pur nel distanziamento sociale. Ho fatto la cosa giusta, ne sono persuasa e felice. Tutto ciò crea il presupposto ideale per progettare una seconda edizione di Una Boccata d’Arte”.

LA SECONDA EDIZIONE DI UNA BOCCATA D’ARTE

I borghi protagonisti della seconda edizione di Una Boccata d’Arte sono Abbateggio (PE) in Abruzzo; Pietragalla (PZ) in Basilicata; Civita (CS) in Calabria; Gesualdo (AV) in Campania; Portico e San Benedetto (FC) in Emilia Romagna; Polcenigo (PN) in Friuli- Venezia Giulia; Tolfa (RM) nel Lazio; Varese Ligure (SP) in Liguria; Cornello dei Tasso (BG) in Lombardia; Corinaldo (AN) nelle Marche; Fornelli (IS) in Molise; Monastero Bormida (AT) in Piemonte; Pietramontecorvino (FG) in Puglia; Tratalias (CI) in Sardegna; Centuripe (EN) in Sicilia; Radicondoli (SI) in Toscana; Santa Geltrude (BZ) in Trentino-Alto Adige; Vallo di Nera (PG) in Umbria; Gressoney Saint Jean (AO) in Valle d’Aosta; Battaglia Terme (PD) in Veneto, tutti accomunati dal fatto di essere abitati da meno di 5mila persone. Prossimamente saranno svelati i nomi degli artisti, molti dei quali saranno giovani, come anticipa Maurizio Rigillo di Galleria Continua: “questo progetto è spinto da un grande desiderio di bellezza, più che mai urgente in questo periodo difficile, rilanciando l’arte visiva contemporanea e promuovendo la scoperta del nostro patrimonio e paesaggio nazionale, soprattutto di quello meno noto. Questa edizione, inoltre, coinvolge tantissimi giovani fra gli artisti invitati, ma anche nel gruppo operativo e organizzativo, con un chiaro desiderio di visioni nuove e nuove prospettive nel mondo della cultura e dell’arte”.

– Desirée Maida

www.unaboccatadarte.it