Dal 12 al 15 novembre 2020, il festival organizzato dal network bergamasco The Blank non viene annullato ma trasformato in versione digitale. Con dirette Facebook dal profilo dell’associazione.

The Blank celebra il suo decimo anniversario in modo virtuale. ArtDate, il festival di arte contemporanea organizzato da The Blank Contemporary Art che ha sempre invaso la città di Bergamo con mostre e appuntamenti organizzati in numerose sedi, come molte rassegne ed eventi si è dovuto tramutare in versione online per poter svolgersi ugualmente, anche in tempo di lockdown. “Come reazione rispetto al difficile momento storico che stiamo vivendo”, scrivono gli organizzatori nel loro statement, “The Blank ha scelto di convertire il Festival in forma digitale anzichè annullarlo, dando così un segnale di resistenza del mondo della cultura”.

IL DONO/THE GIFT

La manifestazione organizzata da The Blank, associazione nata a Bergamo nel 2010 con lo scopo di promuovere la passione per il contemporaneo, attraverso un network che riunisce istituzioni pubbliche e private, musei, gallerie e project space del territorio bergamasco, si svolgerà dunque dal 12 al 15 novembre sul suo profilo Facebook. Il titolo scelto è Il dono|The Gift, un argomento quanto mai attuale per la sua volontà di riflettere attorno alla solidarietà, alla relazione e allo scambio umano, fondamentali soprattutto in tempi dettati dall’isolamento o dal distanziamento sociale. “L’intera manifestazione è pensata, in un anno che ha visto Bergamo al centro dell’emergenza sanitaria, come dono alla collettività e alla comunità”, continuano gli organizzatori che, a proposito della grande collettiva Il Dono. Sulla vita e la morte in programma al Palazzo della Ragione di Bergamo ci anticipano: “la mostra inaugura “a porte chiuse” nell’attesa di poter davvero aprire al pubblico, ma è custodita all’interno del palazzo”.

IL TOUR DELLA MOSTRA

Venerdì 13 novembre alle ore 19 è, infatti, previsto un tour virtuale della mostra, curata da Stefano Raimondi – tra i fondatori di The Blank e neodirettore della fiera ArtVerona , prevista per dicembre 2020 e poi annullata come molte altre fiere – e sarà resa fruibile anche dal racconto degli artisti partecipanti: Alberto Garutti, Jonathan Monk (protagonista dell’attuale Benefit a sostegno delle attività dell’associazione), Felix Gonzales-Torres, Namsal Siedlecki, Andrea Mastrovito, Matilde Cassani, Andrea Romano. Gli altri eventi da non perdere? L’apertura inaugurale di giovedì 12, condotta dal giornalista e scrittore Massimo Fini in diretta Facebook; GALLERIES TIME, un opening collettivo delle gallerie della città che il 14 novembre presenteranno virtualmente, attraverso video trasmessi dalla pagina Facebook di The Blank, le mostre concepite attorno al tema del festival; lo stesso giorno andrà in scena anche il talk con ed Atkins e David Kamp. Infine, Arte, Segni, Linguaggi: il segno come strumento di comunicazione visivo-gestuale, un altro talk che il 15 novembre esplorerà la Lingua dei Segni in rapporto alle pratiche performative e teatrali, coinvolgendo alcuni dei principali professionisti nell’ambito della linguistica e della cultura accessibile. Il tutto sempre in diretta Facebook.

-Claudia Giraud