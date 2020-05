6. FILIPPO ARMELLIN

Non potendo incontrare facilmente i luoghi che desidero fotografare mi sono deciso a cercare di crearli da me. Ho iniziato a costruire dei piccoli mondi del mio studio, a dipingere cieli e a inventarmi delle soluzioni per le stelle e altri elementi. Affinando le tecniche sono riuscito creare delle immagini fotografiche di ciò che immaginavo e desideravo restituire allo spettatore, nel modo più semplice e chiaro possibile. Non è facile ottenere quest’effetto percettivo con immagini fotografiche di paesaggi terrestri e reali, però ciò che è ambiguo desta una forte attenzione percettiva e questa è certamente una strategia funzionale all’opera. Questo, in ogni caso, non è il punto centrale del mio lavoro. Per me, lo spunto più pregnante è la relazione con la realtà e che quest’ultima non sia opposta alla categoria di “finzione”. Le mie fotografie sono reali, in quanto ciò che rappresentano è stato veramente di fronte all’obiettivo fotografico. Ma la rappresentazione che producono rimanda a qualcosa di irreale, pur avendo origine da elementi materici. Penso che lo spazio sia ciò che nella percezione contemporanea ci manchi maggiormente, mai come in questi giorni, e che la cultura industriale (o ciò che viene chiamato progresso) abbia profondamente deformato il nostro rapporto con esso. A tal punto da rompere le simbologie più antiche. La terra oggi è infatti considerata meramente come risorsa da sfruttare e in termini quantitativi. E in quest’ottica, diciamo economica, la relazione con il tutto è spinta sempre lontana, come un ostacolo. Di questa rivoluzione si parla già da tempo e oggi ne viviamo le conseguenze. Motivo per cui la mia ricerca è fin dal suo inizio centrata attorno a questo elemento. Attraverso il processo creativo che metto in atto penso di riuscire a ottenere delle immagini dove lo spazio riprende vita e forza fin dal primo sguardo.