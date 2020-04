2. VLADY

La Dollar mask si sposa molto bene con la recente definizione di “mascherina egoista” [sempre più diffuse in questi giorni, le mascherine FFP 2 e 3 sono dotate di una piccola scatolina bianca o rossa sulla parte frontale: una valvola ma non un filtro, che le ha fatte definire “egoiste” in quanto aiuta la respirazione ma non filtra le emissioni proteggendo chi la indossa ma non gli altri, N.d.R.]. Questa foto è di febbraio, avevo il bisogno di averne una ma non l’ho trovata in commercio. Ho saputo che alcune mascherine, già prima delle indicazioni date dai governi sulla necessità di indossarle, si trovavano sul mercato nero e online a prezzi esorbitanti. Un dollaro sulla bocca quindi è quanto di più simbolico mi è venuto in mente per sostituirla a quella vera. Anche la Mascherina ovo-sodo-sado-maso è frutto della medesima frustrazione. Poi un artista tende a fare metafora, esorcizzare, toccare e provare tutto. Come fanno i bambini, porsi qualcosa sulla faccia e vedere che effetto fa (se si vede attraverso o che aspetto si assume), è comune per chi come me vive sempre sopra le righe.

Io abito in Svezia, uno dei pochi Paesi d’occidente dove non ci sono restrizioni sulle libertà individuali. Nonostante tutto, si sta provando a non passare mai al dovere imposto per legge. Qui è qualcosa che non verrebbe preso bene e sarebbe una decisione senza precedenti. Nonostante questa apparente libertà, nulla è più come prima. Il primo ministro e il re hanno invitato tutti a evitare ogni spostamento non necessario. Qui questi avvisi hanno il “gusto” di un ordine ma di ordini non si parla mai. Ci siamo così dati delle regole da soli, viviamo sospesi in questo stato di limitazioni all’interno della libertà, in cui ti si dice che nulla ti è vietato ma mancano voli aerei, navi ed eventi. Hanno chiuso cinema, teatri, negozi e posti di lavoro. Siamo liberi di fare quello che ci rimane di fare.