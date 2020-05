3. DANIEL MAILLET

Avevamo un volo per Milano, progettavamo da tempo un vero e proprio trasloco, abbiamo trovato un antico cascinale nel Monferrato e vorremmo andare ad abitarci. Sono pronte 23 grandi casse di sculture e 2 di pitture che verrebbero con noi in Italia via mare. Ma il volo pochi giorni prima è stato cancellato, forse per fortuna, se qui dove stiamo (spero) il virus non sopraggiunge così violentemente come da voi. Noi viviamo in aperta campagna, anche se ogni tanto bisogna andare in città per fare compere, a Cunha, tra Rio de Janeiro e São Paulo, quasi sulla linea del Tropico del Capricorno. Ho scelto di venire a vivere in questa cittadina perché è un incredibile centro di ceramica internazionale, con innumerevoli forni, una cosa unica per il Sudamerica. In campagna ho un atelier con un forno per sculture di grandi dimensioni che, quando saremo in Italia, verrà gestito da mia figlia, che ne farà un artist residence, e dove tornerò ogni tanto per gestire dei corsi. Non so quando potrò realizzare questo sogno. Nel Monferrato forse riuscirò a restaurare un grande porticato e a installare un altro forno, creare un atelier e invitare amici artisti ceramisti di Cunha a tenere corsi/workshop di ceramica: scultura in argilla per terracotta e gres. Principalmente mi piacerebbe parlare della conquista del gres grazie alla cultura asiatica dei forni ad alta temperatura in contrapposizione alla fragile scultura in terracotta, millenaria, della cultura mediterranea. Quasi non esiste più in Italia chi fa scultura figurativa in argilla di grande formato. E nessuno che la sappia portare alle alte temperature con cui può diventare dura come il granito. Se il disegno nell’arte moderna e contemporanea ha seguito il cammino della de-strutturazione dei linguaggi classici, io ho intrapreso la strada opposta, quella della ristrutturazione del linguaggio figurativo: lo racconto in un video che Daniel Capuruço ha girato su di me. Ti mando alcuni ritratti del periodo milanese/ticinese (1988-2002) sui fondi bianchi alti 2 metri e larghi 4 metri, uno dove ci sono i miei genitori, Regina Lippl e Leo Maillet, e una scultura del periodo equatoriale/tropicale (2002-2020) di grandi dimensioni che doveva essere esposta in una mostra già allestita e ora annullata. Spero di potertene parlare presto dal vivo.