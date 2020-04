Messaggi artistici dalla quarantena #1. Paesaggio senza figura

4. DAVIDE BRAMANTE

La foto di NY (la città che sale) l’ho venduta a quella che è la casa di gioielli più famosa al mondo, Tiffany. Mi dissero che sembrava una foto senza tempo e che avrei potuta scattarla nel 1940 o nel 1960 o nel 2020. Perciò te la propongo, perché racconta un tempo senza tempo, una previsione, un salto nel passato e un ritorno al futuro. Nelle mie foto non ci sono quasi mai o in minima parte le persone, solo quando purtroppo si mettono davanti. Fotograficamente non mi interessano. Io sono un architetto della fotografia, sarà il mio cognome o il fatto che ho studiato scenografia, fatto sta che amo le architetture e non i ritratti. Mi piacciono le storie che stanno tra le mura e sulle mura ma non quelle che mi trasmettono gli sguardi, mi piace di più immaginare, sognare, non raccontare. Non fotografo New York, Tokyo, Hong Kong perché ne sono affascinato ma perché è diverso. Ho sempre cercato, registrato, tutto ciò che è diverso da me, dalla mia visione, dalla mia cultura, questo è quello che mi ha sempre incuriosito e messo in piedi e in viaggio. Però per la mia ultima mostra che doveva farsi a Milano, poi saltata a causa del virus, avevo deciso di mostrare ciò che per me è intimo e che non avevo mai volutamente fotografato prima e cioè i miei luoghi, e così è spuntata Noto! Noto come NY, “celestiale” e immaginata.